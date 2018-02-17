کم توجهی به دریای مازندران/ باغ ایرانی ثبت جهانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان جمعه شب در نشست با فعالان گردشگری در هتل رامسر با بیان اینکه گردشگری به اقتصاد سوم دنیا تبدیل شده است، گفت: از هر ۱۱ شغل در جهان یک شغل به حوزه گردشگری مربوط بوده و سرعت اشتغال در این بخش ۲.۵ برابر بخش های دیگر است و ارزان بودن سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ ایجاد نشاط اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت از ویژگی های این صنعت است.

مونسان با بیان اینکه با رواج بوم گردی در محروم ترین نقاط کشور هم اشتغال و در آمد ایجاد شده است، اظهار داشت: علیرغم وجود ظرفیت های متعدد گردشگری در کشور ، این جایگاه بخوبی درک نشده و به آن توجه نمی شود.

وی با اظهار امیدواری از توجه همه بخش ها به صنعت گردشگری ، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این صنعت روند روبه رشدی را طی می کند و تمام تلاشم را در جهت ارتقای جایگاه گردشگری انجام می دهم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه هر زمان گردشگری به میزان وزارت نفت مهم شد، می توان گفت جایگاه گردشگری ارتقا یافته است، ادامه داد : در کشورهای همسایه که جغرافیا و تاریخ معدودی دارند ، توانستند در این بخش بسیار موفق عمل کنند.

مونسان با اشاره به جاذبه های خدادادی ایران گفت: مازندران در زمره استانهایی پر گردشگر کشور بوده و باید پراکنده مسافرها در آن ساماندهی شده و به صورت تورهای گردشگری وارد استان شوند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب فعالان این بخش شود.

وی درباره صنعت گردشگری دریایی در مازندران نیز بیان داشت: به دریای مازندران توجهی نشده و ساحل به درد بخوری که امکانات گردشگری در آن وجود داشته باشد در این استان نیست.

رئیس سازمان گردشگری کشور ضمن گلایه از چهره زشت بعضی ساحل های مازندران که با گونی و چوب اقدام به ساخت سازه می کنند ، افزود: تعدد دستگاههای تصمیم گیر شاید از مشکلات این بخش باشد.

مونسان با تاکید براینکه باید در مازندران و گیلان از ظرفیت دریا در گردشگری بهره گرفته شود؛ عنوان کرد: استاندار مازندران هر تصمیمی در بخش گردشگری بگیرد، تصمیم من است و نمی خواهم در این بخش مانعی از سوی ما وجود داشته باشد.



وی درباره مجتمع فرهنگی رامسر نیز گفت: درباره این ساختمان نیمه کاره ابتدا مردم تصمیم بگیرند که می خواهند باغ سی و سه هکتاری ثبت جهانی شود یا خیر.



مونسان با بیان اینکه در صورت ثبت جهانی باغ سی و سه هکتاری جهش گردشگری در رامسر اتفاق می افتد، اضافه کرد: مسیر هتل قدیم تا هتل ساحلی رامسر باید زنده سازی شود



وی گفت: تسهیلات ارزان قیمتی در گدشته برای ساخت هتل از صندوق توسعه ملی برای فعالان این بخش در نظر گرفته بودیم که در سال آینده قرار است این تسهیلات برای نوسازی هتل ها هم در نظر گرفته شود و در سال بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان صنعت گردشگری پرداخت می شود.