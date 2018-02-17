به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در اخطاریه ای با اعلام شدت بارش در کشور، وضعیت هوا را در استانها به شرح زیر اعلام کرد.

شنبه ۹۶/۱۱/۲۸: بارش باران با احتمال آبگرفتگی معابر و بارش برف و لغزندگی جاده های کوهستانی در کردستان، کرمانشاه، ایلام و بارش برف در جنوب و غرب آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان شرقی، زنجان، جنوب اردبیل، دامنه های البرز در شمال استانهای قزوین، البرز و تهران و بتدریج از بعد از ظهر در لرستان و وزش باد شدید در خوزستان با احتمال خیزش گردوخاک.

یکشنبه ۹۶/۱۱/۲۹: وزش باد شدید جنوبی در خوزستان با احتمال قوی خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی، تشدید بارش باران با احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، شمال ایلام و سپس از اواسط روز شمال و شرق خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد وآذربایجان شرقی و اواخروقت بارش برف در شمال قزوین، زنجان و دامنه های البرز در شمال استانهای البرز، قزوین و تهران و دامنه های شمالی البرز در جنوب استانهای ساحلی خزر، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی، همدان درمناطق کوهستانی با بارش برف و لغزندگی معابر و جاده های کوهستانی.

با توجه به پیش بینی وضع هوا، انجام اقدامات زیر توصیه می شود:

-وزش باد از سمت جنوب تا جنوب غربی طی روزهای شنبه و یکشنبه موجب مواج شدن بخشهای میانی تا شمالی خلیج فارس خواهد شد. بر این اساس لازم است برای تردد شناورهای سبک در نواحی میانی تا شمالی خلیج فارس محدودیت لازم در نظر گرفته شود.

-انتخاب زمان مناسب برای عبور از جاده های کوهستانی برفگیر.

-تجهیز به وسایل گرمایش و زمستانی به خصوص زنجیر چرخ برای عبور از مناطق با احتمال بارش برف یا کولاک برف.

-روزهای شنبه و یک‌شنبه وزش باد شدید در استان‌ خوزستان موجب گردوخاک و کاهش دید می شود و احتمال اختلال در حمل و نقل بخصوص در نشست و برخاست هواپیما در فرودگاههای استان خوزستان وجود دارد.

-با توجه به تشدید بارش در برخی نقاط یاد شده احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد، بنابراین بکارگیری نکات ایمنی و عدم توقف در مسیر سیلاب توصیه می شود.

-هشدارهای هواشناسی با جزئیات بیشتردر مورد هریک از استانها از مراکز پیش بینی استان مربوط قابل دسترسی است.