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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تردد در برخی از جاده های زنجان با زنجیر چرخ الزامی است

تردد در برخی از جاده های زنجان با زنجیر چرخ الزامی است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به بارش باران و برف، سطح جاده‌های استان زنجان خیس و لغزنده بوده و تردد در برخی از جاده های زنجان با زنجیر چرخ الزامی است.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظر به بارش باران و برف تردد در محورهای زنجان به طارم، تهم به چو رزق، زنجان  به خدابنده، خدابنده به همدان و زنجان به بیجار و گردنه‌های کوهستانی با زنجیر چرخ الزامی است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی، چراغ‌های مه شکن، وسایل گرمایشی، پتو و جیره غذایی خشک کرده و بدون این تجهیزات اقدام به سفر نکنند.

شیرمحمدی تصریح کرد:  کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم‌افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنند. 

وی افزود: رانندگان برای داشتن سفری امن و راحت حتماً با دقت و حوصله رانندگی کنند چراکه در زمان بارش  سطح جاده‌ها خیس و لغزنده است و رانندگی سخت انجام می‌شود.

کد مطلب 4229375

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