تردد در برخی از جاده های زنجان با زنجیر چرخ الزامی است

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظر به بارش باران و برف تردد در محورهای زنجان به طارم، تهم به چو رزق، زنجان به خدابنده، خدابنده به همدان و زنجان به بیجار و گردنه‌های کوهستانی با زنجیر چرخ الزامی است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و خودروهای خود را مجهز به تجهیزات زمستانی، چراغ‌های مه شکن، وسایل گرمایشی، پتو و جیره غذایی خشک کرده و بدون این تجهیزات اقدام به سفر نکنند.

شیرمحمدی تصریح کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم‌افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: رانندگان برای داشتن سفری امن و راحت حتماً با دقت و حوصله رانندگی کنند چراکه در زمان بارش سطح جاده‌ها خیس و لغزنده است و رانندگی سخت انجام می‌شود.