برنامه های ایام فاطمیه دوم پررنگ تر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فیروز علی خسروی قبل از ظهر شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی، به برنامههای ایام فاطمیه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: همزمان با ایام فاطمیه ۶۵ نفر مبلغ به مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان اعزام میشوند و در بیش از ۲۰۰ مسجد و هیئت مذهبی در سطح شهرستان زنجان که به نام حضرت فاطمه زهرا (س) مزین است برنامههای ویژه ایام فاطمیه برگزار میشود.
وی اظهار کرد: حضرت زهرا (س) الگوی یک انسان کامل است و حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر حفاظت از ولایت و رهبری به شهادت رسیدند و بانوان امروز باید ولایتمداری را از این بانوی بزرگوار الگو بگیرند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: حضرت زهرا (س) تربیتشده مکتب پیامبر اسلام است و باید زن و مرد پیر و جوان خطبه ایشان را یاد گرفته و در زندگی به آن عمل کنند.
خسروی ارائه مشاورههای دینی و پاسخ به شبهات، برگزاری گفتمان دینی با محوریت سبک زندگی اسلامی با محوریت تبیین سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزاری نشستهای توجیهی و موضوعی، توزیع اقلام فرهنگی، برگزاری نشستهای موضوعی و برگزاری دسته عزاداری از برنامههای مهم ایام فاطمیه دوم است که توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برگزار میشود و باید این دهه پررنگ برگزار شود.
وی با بیان اینکه برنامههای ایام فاطمیه دوم پررنگتر برگزار میشود، ابراز کرد: حضرت زهرا (س) در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی باید الگوی بانوان باشد و بحث اخلاص از ویژگیهای بارز حضرت زهرا (س) است و این بانوی بزرگوار سرآمد زنان عالم است و از شخصیت بزرگی برخوردار بودند.
نظر شما