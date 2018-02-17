به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فیروز علی خسروی قبل از ظهر شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی، به برنامه‌های ایام فاطمیه در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: همزمان با ایام فاطمیه ۶۵ نفر مبلغ به مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان اعزام می‌شوند و در بیش از ۲۰۰ مسجد و هیئت مذهبی در سطح شهرستان زنجان که به نام حضرت فاطمه زهرا (س) مزین است برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: حضرت زهرا (س) الگوی یک انسان کامل است و حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر حفاظت از ولایت و رهبری به شهادت رسیدند و بانوان امروز باید ولایتمداری را از این بانوی بزرگوار الگو بگیرند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: حضرت زهرا (س) تربیت‌شده مکتب پیامبر اسلام است و باید زن و مرد پیر و جوان خطبه ایشان را یاد گرفته و در زندگی به آن عمل کنند.

خسروی ارائه مشاوره‌های دینی و پاسخ به شبهات، برگزاری گفتمان دینی با محوریت سبک زندگی اسلامی با محوریت تبیین سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزاری نشست‌های توجیهی و موضوعی، توزیع اقلام فرهنگی، برگزاری نشست‌های موضوعی و برگزاری دسته عزاداری از برنامه‌های مهم ایام فاطمیه دوم است که توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برگزار می‌شود و باید این دهه پررنگ برگزار شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ایام فاطمیه دوم پررنگ‌تر برگزار می‌شود، ابراز کرد: حضرت زهرا (س) در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی باید الگوی بانوان باشد و بحث اخلاص از ویژگی‌های بارز حضرت زهرا (س) است و این بانوی بزرگوار سرآمد زنان عالم است و از شخصیت بزرگی برخوردار بودند.