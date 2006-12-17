تجلیل از دانشجویان برتر آزمون جامع علوم پایه و پره انترنی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسین یحیوی در جلسه شورای معاونان واحد تهران پزشکی، با بیان این مطلب افزود: دانشجویان واحد تهران پزشکی در تمام آزمون ها و امتحانات علوم پزشکی، جامع و مشترک درخشش چشمگیری داشته و رتبه های برتر را کسب کرده اند.

وی تأکید کرد: برگزاری نشست های پرسش و پاسخ با دانشجویان، بستر مناسبی را برای تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط موثر فراهم می سازد.

معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی پویا و شفاف خدمات دانشگاه خاطر نشان ساخت: دانشجویان و اساتید نقش مهمی در انعکاس فعالیت های دانشگاه دارند.

رئیس واحد تهران پزشکی با اشاره به کشت آزمایشگاهی مواد غذایی، استفاده از ناظران دانشجویی در تهیه و طبخ غذا، خدمات رفاهی و تجهیز به روز آزمایشگاهها بر کیفی سازی خدمات آموزشی و رفاهی تأکید کرد.

دکتر جمال الدین فرزاد شایقی معاونت دانشجویی واحد تهران پزشکی نیز خواستار اطلاع رسانی از توفیقات و افتخارات دانشجویان در عرصه های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی شد.

به گفته شایقی، مدت ثبت نام از دانشجویان واحد تهران پزشکی به کمتر از 10 دقیقه رسیده است.

دکترفرشته شاه محمدی، معاونت آموزشی واحد تهران پزشکی نیز با اشاره به موفقیت دانشجویان در امتحانات کارورزی و جامع، رتبه و شاخصهای استاد به دانشجو را در این واحد مثبت ارزیابی کرد و درخصوص برپایی کلاسهای آموزش ضمن خدمت و ارائه خدمات آموزشی و درمانی مواردی را مطرح کرد.