وزارت بهداشت آرامش را به جامعه رادیولوژی برگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وحید کریمی در حاشیه اختتامیه کنگره تصویربراری زنان، اظهارداشت: این کنگره با حضور ٤٩٠ رادیولوژیست و ۲۰ نفر از اساتید به نام این رشته از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: کنگره تصوربرداری زنان با محوریت نقش سونوگرافی در نازایی و ناباروری و بدخیمی ها برگزار شد. رادیولوژی در این حوزه علاوه بر تشخیص نقش درمانی هم ایفا میکند که این موضوع به فیلد رادیولوژی مداخله‌ای برمیگردد.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به وظایف مختلف انجمن ها، اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی انجمن رادیولوژی برگزاری کنگره های مختلف و به اشتراک گذاشتن علوم جدید این رشته است تا به صورت همگام با سایر کشورهای دنیا رادیولوژیست هابتوانند خدمات بهتر و متناسب با پیشرفت های روز رادیولوژی ارائه دهند.

کریمی در خصوص حضور اعتراضی رادیولوژیست ها در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، گفت: تجمع رادیولوژیست ها در مقابل وزرات بهداشت به دنبال سلسله بخشنامه های اخیر وزارت بهداشت بود که طی ٤سال صادر شده است، البته روز قبل از تجمع رئیس سازمان نظام پزشکی از وزرات بهداشت درخواست کرد تا به تجمع کنندگان سالنی اختصاص داده شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی با اشاره به مغایر بودن برخی از بخشنامه‌های مصوب شده با قوانین بالادستی، گفت: به عنوان مثال میتوان به برخی از متخصصین زنان اشاره کرد که اقدام به انجام سونوگرافی در مطب‌های خود میکنند در صورتی که برای چنین کاری مجوز موسسه لازم است و نمیتوان با مجوز مطب این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: این موضوع خودارجاعی را تشدید می کند و سبب افزایش هزینه های درمانی می شود و همچنین باعث میشود حوزه درمانی -تشخیصی غیرشفاف شود اینکه پزشکی خود بیماررا بعد از اخذ ویزیت تجویز سونوگرافی کند و خود با اخذ وجه بیمار راسونوگرافی کند وبر اساس آن جراحی و سایر اقدامات درمانی انجام دهد و ....این پروسه در صورت عدم حضور رادیولوژیست غیر شفاف بوده و مفسده های زیادی علاوه بر افزایش هزینه های درمان دارد.

کریمی تصریح کرد: ریاست سازمان نظام پزشکی در مشکلات اخیر رادیولوژیست ها ورود مسئولانه داشتند و چهارشنبه در محل سازمان نظام پرشکی با حضور در جمع رادیولوژیست ها جلسه ای ترتیب داده شد تا نمایندگان رادیولوژیست هایی که از سراسر کشور به بخشنامه های وزارت بهداشت معترض بودند بصورت حضوری اعتراضشان را به معاونت درمان وزارت بهداشت منتقل کنند و قرار شد مطالبات از طریق شورای عالی نظام پزشکی و هیات رییسه مجمع نظام پزشکی پیگیری شود

وی همچنین اظهار کرد: متاسفاته برخی در صدد القای این هستند که اعتراض اخیر متخصصین این رشته به دلیل مسائل مالی است درصورتی که در چند ماهه گذشته تعرفه های رشته رادیولوژی بصورت ناعادلانه و غیر کارشناسی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است و رادیولوژیست هادر این خصوص اقدام اعتراضی مشابه ای انجام ندادند

کریمی با اشاره به حضور پررنگ دستیاران رادیولوژی در تجمع اخیر اظهار کرد: علت حضور دستیاران آسیب شدید به بخشهای اموزشی بعد از ابلاغ بخشنامه جدید بوده که معاونت درمان وزارت بهداشت هم ضمن قبول این نواقص قول دادند رفع این نواقص اقدامات لازم را انجام دهند متاسفانه بعد از آن تجمع شاهد احضار برخی از دانشجویان از سوی آموزش برخی دانشگاهها بودیم که از وزارت بهداشت خواستاریم به اقدامات اینگونه دامن نزنند.

دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت: در جایی اعلام شده بود که حدود ۲۰۰شهر در کشور متخصص رادیولوژی ندارد که این آمار نادرست بوده طوری که وزارت بهداشت چند ماه قبل اعلام کرده بود که ٨٠شهر کشور متخصص رادیولوژی ندارد که البته در مراجعات متعدد به وزارت بهداشت لیست این شهرها تاکنون ارایه نشده است بهرحال این انجمن برای رفع کمبودهای نیروی متخصص رادیولوژیست در مناطق محروم اعلام آمادگی می‌کند.

وی در آخر گفت: همه مردم حق استفاده از نیروی متخصص واقعی را دارند و رفع نیاز مناطق محروم توسط افرادی که دوره های ٣ماهه گذرانده اند اقدام قابل قبولی نیست، از وزارت بهداشت خواستاریم که باصدور ایین نامه های عجولانه جامعه رادیولوژی را دچار التهاب نکنند و این امکان را فراهم کنند تا جامعه رادیولوژی کشور در فضایی ارام به فعالیتهای علمی و خدمات‌رسانی بپردازند.