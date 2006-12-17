3 سال بعد از حادثه 5 دی 82 ؛ قامت بم همچنان خمیده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شهرستان بم ، هنگامی که وارد این شهرستان می شویم آنچه توجه آدمی را به خود جلب می کند وجود کانکس های سفید رنگ ، نخلستان ها و ما بقی خار و خاشاک است.

انسان های کمی در خیابان ها تردد می کنند ، انگار تلاش و کار تعریف اصلی خود را از دست داده است. هر از چند گاهی ساختمان هایی را مشاهده می کنی که در حال ساخت و ساز است اما نه با سرعتی که خانه ها در تهران ساخته می شود.

بر روی چهره اکثر کودکان بمی ، آثاری از سالک دیده می شود. با کمی دقت و نگاه در چشمان این کودکان معصوم به راحتی می توان غم درون آنان را احساس کرد.

آثار اعتیاد نیز به وضوح در رخسار اکثر ساکنان این شهرستان نمود عینی دارد و کمتر می توان به فرد میانسالی برخورد که چهره عادی داشته باشد جالب است که این امر در میان این افراد بسیار عادی جلوه می کند.

وقتی وضعیت معیشتی بمی را از زبان خود آنان جویا می شویم ، اظهار نارضایتی می کنند و اقدامات مسئولان را در این زمینه ناکافی و در برخی موارد نیز نسبت به توزیع ناعادلانه تسهیلات گله مند هستند.

در حالی که محمد سعیدی کیا ، وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با برخی اعتراضات مردم نسبت به عملکرد بازسازی بم و نحوه ارایه تسهیلات ساخت مسکن ، یادآور می شود: خوشبختانه هیچ فردی در بم نیست که از شرایط دریافت تسهیلات مسکن برخوردار نشده باشد اما اگر اعتراضی هم از سوی برخی از شهروندان بمی عنوان می شود انتظارات جنبی این افراد است که در برآورده کردن آنها از اولویت های بعدی ما پس از بازسازی کامل بم و رفع مشکلات کنونی آن است.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس از ارایه تسهیلات ویژه به بمی ها تا پایان عملیات بهسازی و نوسازی بم و ایجاد شرایط معمول معیشتی در این منطقه خبر می دهند.

همچنین از سوی رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله بم گفته می شود که عملیات احداث یا بازسازی 86 درصد واحدهای مسکونی در بم تاکنون انجام شده اما اگر اینگونه است ، فلسفه وجود نزدیک به 15 هزار کانکس مسکونی و تجاری در این شهرستان چیست و چرا تاکنون این کانکس ها جمع آوری نشده است.

استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر از بازسازی 35 تا 40 درصد واحد های تجاری در شهرستان بم خبر می دهد.

پس چگونه است که حتی برخی از ساکنان این منطقه از کانکس های مسکونی برای امرار معاش استفاده می کنند.

هنگامی که از رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بم نیز درباره وضعیت دانش آموزان بمی جویا می شویم ، می گوید: در حال حاضر از میان 25 هزار دانش آموز بمی ، 3760 دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مبتلا به بیماری سالک بوده و متاسفانه تا کنون اقدامات اساسی برای سم پاشی مستمر در خصوص مبارزه با شیوع این بیماری در سطح این شهرستان صورت نگرفته است.

شهردار بم نیز به وجود روزانه 140 تن زباله شهری در این شهرستان اشاره می کند و انتقال این زباله ها به اطراف شهر را نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتری در مقایسه با وضع موجود می داند.

به گفته وی ، علاوه بر این ، وجود نخاله های ساختمانی به جهت بازسازی مناطق آسیب دیده نیز باری مضاعف بر دوش شهرداری گذاشته است.

علی باقری زاده همچنین از قول مساعد مسئولان نسبت به بازسازی کامل شهرستان بم و تامین اعتبارات ویژه برای این امر تا تابستان 84 را می دهند در حالی که به گفته او هنوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به تامین اعتبار برنامه جامع فاضلاب شهری بم با شهرداری این شهرستان همکاری مساعد نداشته و پرداخت آن را مصوب نکرده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش بم نیز بیشترین علل وجود بیماری سالک را زباله های شهری و عدم دفع مناسب آن را بر می شمرد.

موسی حافظ آبادیان معتقد است : با توجه به اینکه اعتبارات تخصیص یافته در بخش آموزشی این شهرستان با کمبودهای جدی مواجه است در حال حاضر مهم ترین معضل آموزش و پرورش شهرستان بم در رابطه با رسیدگی به وضعیت آموزشی این دانش آموزان ، وجود افسردگی و افت تحصیلی شدید در میان آنان است.

وی همچنین به وجود 35 کانکس برای برگزای کلاس های درس ویژه مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان در بم اشاره می کند و می گوید: در این راستا حدود 2 هزار دانش آموز در کانکس های آموزش و پرورش مشغول به تحصیل بوده و همچنان منتظر پایان عملیات ساخت مدارس از سوی دولت هستند.

حال این واقعیت قابل باور است که 86 درصد ساختمان های شهری و 100 درصد واحدهای روستایی بم بازسازی شده باشد در حالی که تا جایی که چشم کار می کند در این شهرستان کانکس است و در لابه لای این کانکس ها ساختمان هایی نیز دیده می شود.

مسئولان شهرستان بم بر این باورند که طی حادثه بم 17 هزار و 500 نفر مجروح و 33 هزارو 489 نفر کشته شده اند در حال حاضر بر روی 5 هزار و 200 فرزند بی سرپرست با کمک کشورهای دیگر اقدامات روانی صورت گرفته اما باید این واقعیت را پذیرفت ، وقتی افت شدید تحصیلی و افسردگی در میان این دانش آموزان و کودکان موج می زند ، انجام اینگونه اقدامات بر روی بهداشت روان ساکنان این منطقه اگر بی تاثیر نبوده اما تاثیر چندانی نیز نداشته است.