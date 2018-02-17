به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقفه دو ماه در بازگشایی پیست اسکی بین المللی دیزین حالا این پیست با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می کند. در حالی که تا مدتی پیش عدم بارش برف معضل اصلی دیزین به شمار می رفت حالا شرایط تغییر کرده و بارش برف شدید و مه مسیرهای منتهی به دیزین باعث تعطیلی این پیست بین المللی می شود.

اگرچه عنوان شده است که امروز هر دو جاده بالا (شمشک به دیزین) و جاده پایین (چالوس به دیزین) باز است اما به نظر می رسد باید یکی از مهمترین برنامه مسئولان نگران توسعه ورزش زمستانی اسکی، رسیدگی به جاده های منتهی به پیست های اسکی باشد که عموما یا با ریزش کوه و مسدود شدن روبه رو می شوند و یا پس از هربار برف شدید عبور از آنها ممکن نیست.