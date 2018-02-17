  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۰۲

تعطیلی مجدد پیست اسکی دیزین/ برف و مه شدید راه‌ها را بست

تعطیلی مجدد پیست اسکی دیزین/ برف و مه شدید راه‌ها را بست

پیست بین المللی اسکی دیزین برای چندمین بار متوالی در طی روزهای اخیر به دلیل بارش برف و مه شدید تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقفه دو ماه در بازگشایی پیست اسکی بین المللی دیزین حالا این پیست با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می کند. در حالی که تا مدتی پیش عدم بارش برف معضل اصلی دیزین به شمار می رفت حالا شرایط تغییر کرده و بارش برف شدید و مه مسیرهای منتهی به دیزین باعث تعطیلی این پیست بین المللی می شود.

اگرچه عنوان شده است که امروز هر دو جاده بالا (شمشک به دیزین) و جاده پایین (چالوس به دیزین) باز است اما به نظر می رسد باید یکی از مهمترین برنامه مسئولان نگران توسعه ورزش زمستانی اسکی، رسیدگی به جاده های منتهی به پیست های اسکی باشد که عموما یا با ریزش کوه و مسدود شدن روبه رو می شوند و یا پس از هربار برف شدید عبور از آنها ممکن نیست.

کد مطلب 4229412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها