برگزاری ۸۵ عنوان برنامه فرهنگی طی دهه دوم فاطمیه در نهاوند

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایام فاطمیه ایام معرفی پاسداران حریم ولایت است و پاسداری حضرت فاطمه (س) از ولایت حضرت امیرالمومنین (ع) موجب شد که در این مسیر به فیض عظمای شهادت دست یابد، گفت: تشکل های وابسته تبلیغات اسلامی نهاوند در ایام فاطمیه اول برنامه هایی برگزار کردند.

وی برگزاری مراسم محوری با همکاری دفاتر امام جمعه نهاوند، فیروزان و گیان و نصب بنر و پلاکارد در اماکن و معابر عمومی سطح شهر از طرف هیئات مذهبی را از جمله اقدامات برشمرد.

ترکاشوند عنوان کرد: برپایی ایستگاه های صلواتی، فعالیت مبلغین در روستاها و نقاط دور افتاده از جمله برنامه های خود جوش این تشکل ها برای جامعه هدف اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاونداست.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: طی دهه دوم ایام فاطمیه اعزام مداح به مساجد محوری و انجام گفتمان های دینی با همکاری و هماهنگی روحانیون مستقر در مساجد و حسینیه ها، برپایی عزاداری دسته جمعی و خیابانی با همکاری هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی تبلیغی، پذیرایی و اطعام غذا به عزاداران فاطمی با همکاری خیرین بومی با همکاری بیش از ۵۰ تشکل دینی وابسته به این اداره انجام می گیرد.

وی گفت: طی ایام دهه دوم فاطمیه ۸۰ عنوان برنامه فرهنگی در مناطق مختلف نهاوند برگزار می‌شود.