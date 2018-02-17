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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۷

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند عنوان کرد:

برگزاری ۸۵ عنوان برنامه فرهنگی طی دهه دوم فاطمیه در نهاوند

برگزاری ۸۵ عنوان برنامه فرهنگی طی دهه دوم فاطمیه در نهاوند

نهاوند - کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: طی ایام دهه دوم فاطمیه ۸۰ عنوان برنامه فرهنگی در مناطق مختلف نهاوند برگزار می‌شود.

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایام فاطمیه ایام معرفی پاسداران حریم ولایت است و پاسداری حضرت فاطمه (س) از ولایت حضرت امیرالمومنین (ع)   موجب شد که در این مسیر به فیض عظمای شهادت دست یابد، گفت: تشکل های وابسته تبلیغات اسلامی نهاوند در ایام فاطمیه اول برنامه هایی برگزار کردند.

وی برگزاری مراسم محوری با همکاری دفاتر امام جمعه نهاوند، فیروزان و گیان و نصب بنر و پلاکارد در اماکن و معابر عمومی سطح شهر از طرف هیئات مذهبی را از جمله اقدامات برشمرد.

ترکاشوند عنوان کرد: برپایی ایستگاه های صلواتی، فعالیت مبلغین در روستاها و نقاط دور افتاده از جمله برنامه های خود جوش این تشکل ها برای جامعه هدف اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاونداست.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: طی دهه دوم ایام فاطمیه اعزام مداح به مساجد محوری و انجام گفتمان های دینی با همکاری و هماهنگی روحانیون مستقر در مساجد و حسینیه ها، برپایی عزاداری دسته جمعی و خیابانی با همکاری هیئات مذهبی و کانون های فرهنگی تبلیغی، پذیرایی و اطعام غذا به عزاداران فاطمی با همکاری خیرین بومی با همکاری بیش از ۵۰ تشکل دینی وابسته به این اداره انجام می گیرد.

وی گفت: طی ایام دهه دوم فاطمیه ۸۰ عنوان برنامه فرهنگی در مناطق مختلف نهاوند برگزار می‌شود.

کد مطلب 4229420

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