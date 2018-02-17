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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۸:۵۸

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد:

کیفیت هوای ۸ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای ۸ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت: کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص ۹۲ درشرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های ماشین ابزار، لشکر، صدف، خاقانی، کریمی، رسالت، خیام شمالی و حرم مطهر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۱۲۴در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز جمعه افزوده شده است.

کد مطلب 4229438

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