شناگران معلول قم برای نخستین بار قهرمان کشور شدند

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابتهای شنای قهرمانی معلولان کشور روز جمعه به میزبان خرمشهر به پایان رسید و تیم شنای استان قم با کسب ۵۵ مدال در کلاسها و ردههای مختلف توانست برای اولین بار عنوان قهرمانی شنای کشور را به دست بیاورد.
وی افزود: این مسابقات با حضور ۱۶ تیم از استان مختلف کشور در خرمشهر برگزار شد و تیم شنای استان قم که با ترکیب ۲ تیم الف و ب در این رقابتها حاضر شده بود قهرمان شد و تیم دوم استان قم نیز با رتبه پنجم به کار خود در این رقابتها خاتمه داد.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم گفت: پژمان عطایی، مصطفی جلیلی، مهدی اکبری نژاد، عرفان اسماعیلی، علی محمد خانی، رضا جوادی و درو هارطونیان شناگرانی بودند که در کسب اولین قهرمانی شنای استان قم در بخش معلولین برای استان قم افتخار آفرین شدند.
پیروزمنش بیان داشت: شنا یکی از رشتههایی است که ورزش معلولان قم در سطح کشور در آن موفقیتهای زیادی کسب کرده چنان که پیش از این تیم شنای زنان استان قم در بخش معلولان نیز عنوان قهرمانی کشور را به دست آورده است.
وی عنوان کرد: تعدد رشتهها در ورزش جانبازان و معلولین سبب شده هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین کار دشواری برای حضور در مسابقات همه رشتهها داشته باشد با این حال تلاش شده با استفاده از اعتبارات و کمکهایی که به ورزشکاران معلول میشود در اغلب مسابقات ورزشی قهرمانی کشور حاضر باشیم.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم با اشاره به برگزاری اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر زنان در قم تصریح کرد: این اردو، اردوی ماقبل آخر تیم ملی پیش از اعزام به مسابقات مقدماتی بازیهای پارآسیایی جاکارتا بود و تیم ملی تمرینات خود را در سالن شهید رضاییان قم برگزار کرد و این برای نخستین بار بود که اردوی تیم بسکتبال با ویلچر زنان در قم برگزار میشد.
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