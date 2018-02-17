سند آمایش استان کرمانشاه باید هر چه زودتر نهایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: طی یک ماه اول وقوع زلزله در استان کرمانشاه خیلی از افراد حضور پیدا کردند و نسبت به ساخت و ساز مکان های بهداشتی و بیمارستان قول و قرارهایی دادند اما متاسفانه تا کنون هیچ خبری نشده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی باید با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، برای سال ۹۷ برنامه ای جامع جهت پیشگیری از بیماریها در مناطق زلزله زده تدوین کند و اگر قادر به انجام این کار نیست با همکاری بخش خصوصی کارهای لازم را انجام دهد.

بازوند ابراز داشت: چهارشنبه همین هفته جلسه ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده به طور مشخص به بررسی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی در مناطق زلزله‌زده اختصاص خواهد یافت و طی آن دانشگاه علوم پزشکی ضمن ارائه گزارش میزان تحقق برنامه های تعهد شده توسط خیرین سلامت، باید برنامه خود را برای سال ۹۷ و به ویژه تدابیر لازم برای اقدامات بهداشتی در فصل گرما در مناطق زلزله زده ارائه کند.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: قرار است حدود ۸۸ میلیارد تومان برای بحث اشتغال روستایی تا روز دوشنبه جذب شود که این فرصت خوب و استثنایی برای استان است.

وی حضور بانکهای عامل را در روز جمعه در مناطق زلزله زده بسیار اثرگذار دانست و گفت: از بانکهای عامل استان که تمام وقت و بدون تعطیلی پیگیر موارد مربوط به زلزله‌زدگان هستند تشکر می کنم.

بازوند، تدوین سند آمایش را از ضروریات دانست و تصریح کرد: متاسفانه پروسه تدوین سند آمایش استان کرمانشاه بیش از اندازه زمان برده است و باید هرچه زودتر نهایی شود.

وی ابراز داشت: پروژه قطار شهری کرمانشاه یک مطالبه عمومی در افکار عمومی مردم کرمانشاه، و بزرگترین پروژه عمران شهری در غرب کشور است که تاثیر چشمگیری در توسعه شهر و حتی استان کرمانشاه دارد.

استاندار کرمانشاه رسیدگی به مباحث مربوط به قطار شهری را از اولویت ها دانست و خاطر نشان کرد: در جلسه ای ویژه در همین هفته به راهکارهای رفع موانع این پروژه خواهیم پرداخت.