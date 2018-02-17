به گزارش خبرگزاری مهر، «نیویورکر» می گوید ماجرای روابط پنهانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به «استفانی کلیفورد» بازیگر فیلم‌های مستهجن ختم نمی‌شود و ظاهراً وی با «کارن مک‌داگل» از مدل‌های مجله «پلی بوی» هم روابطی داشته است.

جالب آنکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، «نشنال اینکوایرر» از رسانه‌های وابسته به ترامپ با پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به مک‌داگل، حق انتشار داستان وی را خریداری کرد اما آن را منتشر نکرد.

اتهام علیه ترامپ با استناد به نوشته‌های مک‌داگل مطرح شده است و اصل داستان شباهت زیادی با روایت تعریف شده از سوی کلیفورد و زن‌های دیگری دارد که اظهارات مشابهی درباره ترامپ دارند.

حتی گفته می‌شود مک‌داگل از ارائه جزئیات درباره رابطه با ترامپ امتناع کرده چرا که از نقض قرارداد خود با نشنال اینکوایرر بیمناک است.

در این میان، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی‌ بر اینکه نشنال اینکوایرر از داستانی که در اختیار دارد به عنوان اهرمی برای اعمال فشار به ترامپ استفاده می‌کند حال‌آنکه مسئولین مجله نام‌برده می‌گویند به دلیل عدم اطمینان از صحت ماجرا آن را چاپ نکرده‌اند.

گفتنی است پیشتر «وال استریت ژورنال» نیز شرحی از ماجرای رابطه احتمالی ترامپ و مک‌داگل داده بود اما این مسئله بعد از آنکه «مایکل کوهن» وکیل شخصی ترامپ هفته پیش بدون ارائه جزئیات به پرداخت مبلغ ۱۳۰ هزار دلار به کلیفورد، اذعان کرد؛ با شدت بیشتری سر زبان‌ها افتاد.

این در حالی است که کوهن از تایید این مطلب که مبلغ ذکر شده را به دستور ترامپ به کلیفورد پرداخته است، طفره رفت. کوهن حتی مدعی است که این پول از محل درآمدهای شخصی خود وی پرداخت شده و ربطی به ستاد تبلیغات ریاست جمهوری ترامپ ندارد.

ستاد تبیلغاتی ترامپ هم که کلا منکر چنین روابطی است و آن را بازی سیاسی تلقی می‌کند.

پیشتر «استیو بانون» استراتژیست سابق کاخ سفید، اعلام کرده بود که وکیل ترامپ به ۱۰۰ زن حق السکوت داده تا آنها ماجرای روابط نامشروع خود با ترامپ را افشا نکنند.