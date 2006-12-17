ابومازن خواستار خویشتن داری فلسطینی ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، ابومازن در سخنانی خواستار خویشتن داری مردم، حفظ روحیه برادرانه و کشیده نشدن به سمت تحریک آفرینی هایی شد که با هدف فلج کردن حیات دموکراتیک فلسطین صورت می گیرد.

وی تاکید کرد : وحدت ملی منبع قدرت و توانمندی ما به شمار می رود و باید گفتگوی دموکراتیک و شیوه گفتگوی صادقانه بین فلسطینی ها که در سنگر واحدی قرار دارند، تقویت شود.

ابومازن تاکید کرد که کاستن از اختلاف نظرهای سیاسی از طریق گفتگو و رجوع به نظر مردم امکان پذیر است.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با توقف گفتگوهای داخلی، دیروز خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان شد که این اقدام با واکنش شدید دولت و مجلس قانونگذاری فلسطین، رهبران گروه های فلسطینی در دمشق و جنبش حماس روبرو شد و آنها دعوت ابومازن را غیر قانونی و کودتا علیه دولت منتخب ملت فلسطین دانستند.

هزاران فلسطینی هوادار دولت فلسطین و حماس شب گذشته و صبح امروز در پاسخ به دعوت حماس برای آمدن به خیابان ها در شهرهای مختلف مناطق خودگردان فلسطین بویژه نوار غزه به خیابان ها آمدند و در پی آن تنش هایی بین هواداران حماس و فتح در شهرهای نوار غزه و کرانه باختری صورت گرفت که در جریان آن دو تن کشته و شماری زخمی شدند.

مجلس قانون گذاری فلسطین امروز قرار بود مسئله دعوت ابومازن برای برگزاری انتخابات را بررسی کند اما شمار نمایندگان برای تشکیل جلسه به حد نصاب نرسید.

رئیس جمهوری یمن امروز در تماس تلفنی با ابومازن و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس برای کاستن از تنش و از سرگیری گفتگوهای داخلی فلسطینی ها تلاش کرد و دوطرف فلسطینی در این باره اعلام آمادگی کرده اند.