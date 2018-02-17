به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی که برای حضور در مسابقات بین المللی اوکراین و رقابت های قهرمانی آسیا در قرقیزستان برگزار می شود به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری (البرز) محمدجواد فرازفاروجی (خراسان رضوی) رامین باستانی (تهران)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) شیرزاد بهشتی طلا (تهران) میثم دلخانی (فارس)

۶۳ کیلوگرم: محمد نوربخش (تهران) کرامت عبدولی (خوزستان) محسن حاجی پور (مازندران)

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی- حسین اسدی (خوزستان) علی ارسلان (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: فرشاد بلفکه (لرستان) مجید خلیلی (قزوین) مهدی زیدوند (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) برومند اصلان (مرکزی)

۸۲ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) عباس مهدی زاده (اصفهان) میلاد خسروی (لرستان)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) سامان عزیزی (کردستان) مهدی فلاح (تهران)

۹۷ کیلوگرم: مصطفی صالحی زاده (خوزستان) علی اکبر حیدری (قم) امیرحسین حسینی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) شهاب قوره جیلی (تهران) پارسا نظری (خوزستان) بهنام شجعی (تهران)

سرمربی: علی اشکانی

مربیان: جمشید خیر آبادی (سرمربی تیم ملی امید) محمدعلی چمیانی، رسول جزینی، داود گیل نیرنگ، لقمان رضایی، بهرام حسین زاده، فرزاد ایمان علی زاده، یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان البرز

سرپرست: سید موسی طباطبایی

مدیر فنی: احد پازاج

رقابتهای بین المللی اوکراین روزهای ۴ تا ۶ اسفند ماه و رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای ۷ تا ۹ اسفندماه برگزار می شود.