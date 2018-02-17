شناسایی۴۵کیلومترازعرصه های ملی برای احداث کمربند حفاظتی درکردستان

پیمان باباپیری در گفت وگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های اداره کل منابع طبیعی استان را احداث کمربند حفاظتی ذکر کرد و گفت: اجرای طرح کمربند حفاظتی در استان از سال ۸۳ آغاز شده و تاکنون این طرح در شهرستان های بیجار، بانه، سروآباد و سقز اجرا شده است.

وی مشخص شدن مرز اراضی ملی از مستثنیات شخصی کشاورزان را موجب جلوگیری از تصرفات غیر قانونی خواند و عنوان کرد: این مهم منجر به کاهش دعاوی مطرح شده اداره کل منابع طبیعی علیه متصرفان اراضی ملی هم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ کیلومتر کمربند حفاظتی دراستان اجرا شده است، بیان کرد: این کمربندها توسط بنچ مارک بتنی ایجاد شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری استان کردستان اضافه کرد: ۴۵ کیلومتر دیگر از عرصه های ملی استان برای احداث کمربند حفاظتی شناسایی و مکان یابی شدند.

باباپیری اظهارداشت: میزان عرصه شناسایی شده مذکور پس از نهایی شدن نقشه های آنها به بخش خصوصی برای اجرا واگذار می شود.

وی بیان کرد: مردم و علاقمندان به طبیعی با مشاهده هر گونه تخلف، حریق، تخریب و تصرف مراتع و جنگل ها می توانند با سامانه تلفنی ۱۵۰۴ تماس بگیرند.

وی عنوان کرد: تماس با شماره مذکور رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای مردم نخواهد داشت و پس از تماس مردم ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی وارد عمل می شوند.

