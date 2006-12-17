به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش و پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گفت: "در زمینه تحقیق، تالیف و نشر کتاب های مرتبط با سینمای کوتاه و مستند، درصدد انتشار کتاب های "سینمای مستند ایران و جامعه مدرن" احمد میراحسان، "سینمای مستند امروز ایران" پیروز کلانتری، "کتاب جامع سینمای انیمیشن ایران"، "سینمای مستند دفاع مقدس" ابوالقاسم شکاری و "سینمای مقاومت لبنان" حبیب کاوش برآمده‌ایم."



فرید فرخنده کیش ادامه داد: "ضمن اینکه حمایت از پژوهش چند موضوع اجتماعی و دانشگاهی نظیر "زن ایرانی در چهار آئین" مینو بیگی، "رباط کریم" علی میری، "رویا آهنگ" سیدکریم غفاری، "میزانسن در میدان عمیق" آرزو برادران ابراهیمی و "حمد‌الله مستوفی" مهدی احمدی نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد."



وی با اشاره به مراحل نهایی راه‌اندازی سینماتک مستند با گنجایش 77 نفر، بانک فیلم مستند و کتابخانه تخصصی سیدابراهیم اصغرزاده تصریح کرد: "به زودی این سه حوزه منحصر بفرد سینمای کوتاه و مستند کشور افتتاح خواهد شد تا پذیرای عموم پژوهشگران، دانشجویان و اهالی سینما باشد."



فرخنده کیش در پایان به فعالیت های آموزشی مرکز اشاره کرد و گفت: "برگزاری نخستین کارگاه تخصصی آموزش مستندسازی، برپایی کارگاه آموزش تخصصی مونتاژ با تدریس مدیر دپارتمان مونتاژ مدرسه عالی سینمایی پاریس و برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین کارگاه آموزشی انیمیشن ایران با حمایت آسیفا از اهم این فعالیت‌هاست. ضمن اینکه CD کارگاههای آموزشی مذکور نیز در یک بسته تهیه خواهد شد تا در دسترس عموم علاقمندان قرار بگیرد."