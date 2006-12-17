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۲۶ آذر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۵

در اطلاعیه ‌ای از سوی انتخابات کشور اعلام شد:

نتایج قطعی و رسمی انتخابات خبرگان در قزوین

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای نتایج قطعی و رسمی انتخابات خبرگان در استان قزوین را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، در این اطلاعیه آمده است: در استان قزوین از آراء ماخوذه 534014 آقایان:

1- هادی باریک بین با کسب 229806 رای
2- علی شیخ محمدی با کسب 229423 رای حائز اکثریت آراء در مجلس خبرگان رهبری گردیدند.

کد مطلب 422954

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