نتایج قطعی و رسمی انتخابات خبرگان در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، در این اطلاعیه آمده است: در استان قزوین از آراء ماخوذه 534014 آقایان:
1- هادی باریک بین با کسب 229806 رای
2- علی شیخ محمدی با کسب 229423 رای حائز اکثریت آراء در مجلس خبرگان رهبری گردیدند.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای نتایج قطعی و رسمی انتخابات خبرگان در استان قزوین را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، در این اطلاعیه آمده است: در استان قزوین از آراء ماخوذه 534014 آقایان:
1- هادی باریک بین با کسب 229806 رای
2- علی شیخ محمدی با کسب 229423 رای حائز اکثریت آراء در مجلس خبرگان رهبری گردیدند.
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