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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۳

در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۷؛

مجلس سازوکار واگذاری سهام مازاد توانیر را تعیین کرد

مجلس سازوکار واگذاری سهام مازاد توانیر را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک بند در لایحه بودجه سال آینده، سازوکار واگذاری سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر را برای سال آینده تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «ج» تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش درآمدی، سازوکار واگذاری بخشی از سهام شرکت توانیر به بخش غیردولتی را برای سال ۹۷ تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی، واگذار کند.

این بند با ۱۴۸ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

کد مطلب 4229540

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    نظرات

    • حمید IR ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
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      پاسخ
      با سلام. مدیریت شرکت توانیر (49% دولتی و 51% بخش خصوصی). همان تصمیم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می باشد که در اکثر کشورهای توسعه یافته مرسوم است

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