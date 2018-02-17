به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بند الحاقی ۷ به تبصره ۶ لایحه بودجه با موضوع افزایش عوارض سیگار در سال آینده که در کمیسیون تلفیق بودجه اصلاح شده، در دستور کار مجلس قرار گرفت و به تصویب رسید.

بر اساس این بند مقرر شد «از ابتدای سال ۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین‌المللی ۲۵۰ ریال و سیگار وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذکور را از تولید کنندگان و وارد کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی وارد کند».

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با این بند تأکید کرد: افزایش بیش از حد قیمت سیگار باعث قاچاق آن می شود؛ نماینده کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ نیز در موافقت با این پیشنهاد، خاطرنشان کرد: نحوه افزایش قیمت سیگار در این بند به گونه ای است که باعث حمایت از تولید داخلی می شود.

در نهایت این بند با ۱۳۵ رأی موافق ۶۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ بنابراین در صورت تأیید این مصوبه در شورای نگهبان، قیمت سیگار در سال آینده گران تر خواهد شد.