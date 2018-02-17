کرزای: آینده افغانستان یک آینده نامطمئن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای رئیسجمهوری سابق افغانستان طی مصاحبه ای با واشنگتن پست از کاخ سفید خواست به منافع کشورش احترام بگذارد. وی همچنین به واشنگتن نسبت به فریب دادن کابل هشدار داد.
کرزای همچنین درباره روابط کابل- واشنگتن و حضور نظامی آمریکا در افغانستان گفت: لازم نیست آمریکا تا این حد پایگاه در افغانستان بسازد تا از این کشور در مقابل تعداد معدودی شبهنظامی طالبان دفاع کند. آنها به این دلیل اینجا هستند که تمامی دشمنان بزرگ آمریکا در همسایگی افغانستان بسر میبرند و بر حسب اتفاق ما نیز اینجا هستیم.
رئیس جمهوری سابق افغانستان افزود: حضور نظامی آمریکا در افغانستان پذیرفته شده است اما آنها نباید ما را فریب دهند.
وی به یک آینده نامطمئن پیش روی کشورش اشاره کرد که در آن افغانستان به حدی کوچک و فقیر باقی میماند که نتواند از آمریکا تقاضای توقف اقداماتش را کند.
کرزای افزود: ما شاهد هستیم که بسیاری از افغانستانی ها در حال از دست دادن جانشان برای این آینده نامطمئن هستند.
با این حال وی تاکید کرد: ما یک کشور هستیم و باید به منافع ما احترام گذاشته شود.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین خواهان یک مسیر سیاسی جایگزین در افغانستان شد و پیشنهاد یک لویی جرگه را داد.
کرزای گفت: من میدانم آمریکاییها نگران هستند که لویی جرگه از آنها بخواهد افغانستان را ترک کنند و از من بخواهند که برگردم اما من نمیخواهم که بازگردم. امروز وضعیت به حدی بد است که ما نیاز داریم دوباره به مردم بازگردیم. آمریکا لازم نیست که از ما بترسد اما رفتار آمریکا در حال آسیب زدن به ما است. اعتقاد ما به ارزشهای دموکراتیک غربیها در حال از بین رفتن است چون از خودمان میپرسیم چرا آنها همیشه میخواهند ما را ضعیف و بیثبات ببینند.
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