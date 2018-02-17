هرمزگان به قطب گردشگری سلامت منطقه خلیج‌ فارس تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست مشترک روسای دانشگاه های علوم پزشکی و معاونین آموزشی کلان مناطق ۵ و ۸ کشور که در بندرعباس برگزار شد، عنوان کرد: هرمزگان با سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند به قطب گردشگری سلامت در کشور و منطقه خلیج‌ فارس تبدیل شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی دانشگاه علوم‌ پزشکی در شرق و غرب استان هرمزگان مشکل کمبود پزشک رفع خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: بخش بهداشت و درمان زیر ساخت و پایه توسعه است و آموزش پیش زمینه این توسعه است که بنابراین باید یک برنامه ریزی مناسب در حوزه آموزش پزشکی داشته باشیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست گفت: ۳۰ درصد از تولیدات علمی کشور در حوزه پزشکی تامین می‌شود.

دکتر باقر لاریجانی افزود: با اجرای بسته تحول آموزش پزشکی طی دو سال گذشته، حوزه آموزش علوم پزشکی پیشرفت خوبی داشته است.

وی توسعه بین المللی آموزش علوم پزشکی و ماموریت گرایی در دانشگاه‌ها را از محورهای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی عنوان کرد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان برنامه جامع حوزه آموزش علوم پزشکی طراحی شده وحرکت دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌های نسل دوم و سوم یک ضرورت است.

لاریجانی افزود: اجرای ماموریت گرایی در دانشگاه‌ها سبب شناسایی بسیاری از نیازهای اصلی کشور می‌شود و برای سپردن ماموریت‌ها به دانشگاه‌ها برای تربیت نیروی انسانی برنامه ریزی شده است.

وی مرجعیت علمی را یکی دیگر از محورهای بسته‌های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی عنوان کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز در این نشست گفت: طرح تحول نظام سلامت از سال ۹۳ در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش با ۱۲ بسته اجرایی شده است.

حسین داوودی هدف از برگزاری نشست مشترک روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان آموزشی کلان منطقه‌های ۵ و ۸ کشور را ارزیابی و بررسی برنامه‌های اجرا شده در راستای اجرایی شدن ۱۲ بسته طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.

در این نشست روسا و معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی استان‌های کرمان، فارس، یاسوج، بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان حضور داشتند.