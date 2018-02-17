حمایت وزارت بهداشت از تولید کنندگان گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد هادی ایازی در اولین پویش ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان کرمان، گفت: در استان کرمان بسیاری از مزارع پسته به دلیل محدودیت آب، به کاشت زعفران روی آورده بودند.

وی تصریح کرد: در ایران ۸ هزار نوع گیاه دارویی وجود دارد اما بخش عمده ای از ۱۶۰ کارخانه تولید داروهای گیاهی، اسانس و مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می کنند در حالیکه امکان تولید مواد اولیه این داروها و صادرات بیشتر محصولات در کشور وجود دارد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: رییس جمهور ابلاغ کرد که استانداران باید هر سال یکبار مجمع سلامت استانی را برگزار کنند و روسای دانشگاه های علوم پزشکی و مسئولان جهاد کشاورزی استانها باید هر سال گزارش خود را ارائه دهند اما یکی از مسائلی که می تواند در مجمع های استانی سلامت مورد توجه قرار بگیرد، تولید گیاهان دارویی در کشور است.

ایازی ضمن تاکید بر اهمیت نقش حمایت از تولید کنندگان گیاهان دارویی، خاطرنشان کرد: این حمایت باید بگونه ای باشد تا تولید کنندگان دغدغه ای بابت دستگاه های اجرایی و دولتی نداشته باشند.

وی افزود: در وزارت بهداشت نیز حمایت از تولید کنندگان گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به طور جدی دنبال می شود و وزیر بهداشت نیز در این زمینه تاکیدات زیادی دارد و دستورات جدی به سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولید کنندگان داده است.

در پایان این پویش، از پزشکان طب ایرانی برتر، تولید و صادر کنندگان گیاهان دارویی و عطاران برتر تجلیل و حدیث فولادوند هنرمند سینما و تئاتر کشورمان به عنوان اولین سفیر پویش ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی انتخاب شد