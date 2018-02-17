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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

محورهای استان کرمانشاه لغزنده است/لزوم رعایت سرعت مطمئنه

محورهای استان کرمانشاه لغزنده است/لزوم رعایت سرعت مطمئنه

کرمانشاه- فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون محورهای استان کرمانشاه در اثر بارش سنگین باران لغزنده است، بر رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان تاکید کرد.

سرهنگ محمدحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه های و محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون همه جاده های استان کرمانشاه در اثر بارش سنگین باران لغزنده است.

وی افزود: در شبکه بزرگراهی استان نیز هم‌اکنون به صورت مقطعی آبگرفتگی سطح معابر مشاهده می شود.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهرستان های غربی و ارتفاعات استان نیز بارش به صورت برف قابل مشاهده است.

وی توصیه هایی نیز به رانندگان داشت و گفت: رعایت فاصله طولی، سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب بی مورد از موارد مورد تاکید پلیس در وضعیت کنونی است.

سرهنگ حیدری تاکید و خاطرنشان کرد: رانندگان در تصادف خسارتی حتما تا زمان رسیدن پلیس وسیله را به منتها الیه سمت راست جاده هدایت کنند تا باعث انسداد مسیر و حوادث دیگری نشوند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه  گفت: با توجه به اینکه در برخی از مقاطع مه گرفتگی و محدودیت دید داریم، چراغ های جلو وسیله حتما روشن باشد.

وی بر تنظیم سرعت متناسب با وضعیت جاده و وسیله نقلیه تاکید کرد و افزود: رانندگان حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی را در سفرهای جاده ای به همراه داشته باشند.

حیدری افزود: همچنین رانندگان پیش از سفر در محورهای مواصلاتی استان، مسیرهای خود را با مرکز پیام پلیس راه به شماره ۳۷۲۲۴۶۹۷ و یا مرکز پیام راهداری به شماره ۱۴۱ بررسی و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند.

کد مطلب 4229618

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