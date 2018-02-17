محورهای استان کرمانشاه لغزنده است/لزوم رعایت سرعت مطمئنه

سرهنگ محمدحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه های و محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه گفت: هم اکنون همه جاده های استان کرمانشاه در اثر بارش سنگین باران لغزنده است.

وی افزود: در شبکه بزرگراهی استان نیز هم‌اکنون به صورت مقطعی آبگرفتگی سطح معابر مشاهده می شود.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: در شهرستان های غربی و ارتفاعات استان نیز بارش به صورت برف قابل مشاهده است.

وی توصیه هایی نیز به رانندگان داشت و گفت: رعایت فاصله طولی، سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب بی مورد از موارد مورد تاکید پلیس در وضعیت کنونی است.

سرهنگ حیدری تاکید و خاطرنشان کرد: رانندگان در تصادف خسارتی حتما تا زمان رسیدن پلیس وسیله را به منتها الیه سمت راست جاده هدایت کنند تا باعث انسداد مسیر و حوادث دیگری نشوند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: با توجه به اینکه در برخی از مقاطع مه گرفتگی و محدودیت دید داریم، چراغ های جلو وسیله حتما روشن باشد.

وی بر تنظیم سرعت متناسب با وضعیت جاده و وسیله نقلیه تاکید کرد و افزود: رانندگان حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی را در سفرهای جاده ای به همراه داشته باشند.

حیدری افزود: همچنین رانندگان پیش از سفر در محورهای مواصلاتی استان، مسیرهای خود را با مرکز پیام پلیس راه به شماره ۳۷۲۲۴۶۹۷ و یا مرکز پیام راهداری به شماره ۱۴۱ بررسی و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند.