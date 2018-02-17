به گزارش خبرنگار مهر، امر الله عابدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وظیفه سازمان امورمالیاتی کشور و برنامه‌ای که قانون گذار برایش تهیه کرده اجرای سیاست های مالیاتی کشور و اجرای قوانین و مقررات در حوزه وصول درآمدهای دولت است اظهار داشت: در بحث اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری تکیه بر این است که ما سعی کنیم روند درآمدهای دولت به سمت درآمدهای مالیاتی برود چراکه درآمدهای مالیاتی جزءدرآمدهای پایدار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از فرایندهای امور مالیاتی توسط سامانه های اینترنتی در حال انجام است گفت: درصد کمی از فرایندهای ما مثل نقل و انتقال املاک همچنان به صورت سنتی انجام می شود که آن هم بخاطر مشکلات جانبی و در اختیار نبودن بانک های اطلاعاتی لازم بوده است.

عابدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با فراهم شدن بسترهای لازم پیش بینی می شود تا پایان امسال زیرساخت های لازم تکمیل و از ابتدای سال آینده درخصوص نقل و انتقال املاک دیگر نیازی به حضور مودیان در ادارات امور مالیاتی نیست و دفاتر اسناد رسمی می توانند با ورود به سامانه مذکور و با محرز شدن عدم بدهی مودی گواهی لازم برای ایشان صادر کنند.

وی گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی رویکرد تعامل با مودیان مالیاتی است، مقررات قانون مالیات‌ها، اصلاحی تیرماه سال ۱۳۹۵ در همین راستا تدوین شده و در مواردی از جمله تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده است که رویکرد مالیاتی رویکرد حسابرسی مبتنی برریسک است.

تمرکز سیستم مالیاتی بر پرونده‌های با ریسک بالا

وی تصریح کرد: حسابرسی مبتنی بر ریسک که در خیلی از کشورهای پیشرفته هم اجرایی شده است مبنی بر این است که ما پرونده مالیاتی مان را بر اساس درصد ریسک پذیری آنها طبقه بندی می کنیم. به صورت پرونده های با ریسک پایین، متوسط و پر ریسک که عموم پرونده های ما مخصوصا مشاغل جزو پرونده‌های با ریسک پایین است.

عابدی ادامه داد: تلاش ما هم این است که در خصوص مودیان با پرونده‌های با ریسک پایین که تکالیف مالیاتی شان را انجام می دهند و تابع نظام مالیاتی هستند با رویکرد پذیرش اظهارات مودی، مالیات را بر اساس ابراز مودی وصول کنیم. یعنی ما پرونده ها را رسیدگی نمی کنیم بلکه حرف مودی را می پذیریم که لازم است مودی وظایف و تکالیفش را به درستی انجام دهد و ما هم اطلاعات کامل و جامع داشته باشیم.

سرپرست امور مالیاتی استان بوشهر افزود: بیشترین تمرکز ما در سیستم مالیاتی بر روی پرونده های با ریسک بالا است که نیازمند رسیدگی است و سازمان با این رویکرد برنامه‌های خود را از جمله طرح جامع مالیاتی طراحی کرده است.

عابدی خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۵ مشاغل مشمول این موضوع شدند که طبیعتاً هم در راستای کاهش هزینه های مربوط به وصول مالیات موثر است و هم در بحث احترام به مودیان و هم کاهش هزینه های خود مودیان موثر است اما درخصوص پرونده های با ریسک بالا ایجاب می کند که ما کار بیشتری انجام دهیم و رسیدگی ها را با دقت نظر بیشتری انجام بدهیم چون بیشترین سهم درآمدهای مالیاتی ما از محل پرونده های با ریسک بالاست.

عابدی با بیان اینکه در بحث حسابرسی ریسک چتر امور مالیاتی بر روی مودیان پر ریسک از جمله کسانی که فرار مالیاتی دارند متمرکز شده و برنامه‌های زیادی در اینخصوص پیش بینی و در حال اجراست اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در کشور و خصوصا در استان بوشهر با ما همراه شده اند.

ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی

عابدی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های طرح جامع مالیاتی ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی کشور است. قانونگذار این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور داده که این بانک اطلاعاتی ایجاد بشود و همه دستگاه‌ها، مودیان، بانک‌ها، بیمه‌ها و هر دستگاه که اطلاعات اقتصادی در اختیارش هست باید وارد این سامانه بشود.

وی تصریح کرد: هر دستگاه اقتصادی یا غیر اقتصادی دولت یا غیر دولتی که نیازمند این اطلاعات باشند می توانند پس از ایجاد این بانک اطلاعاتی با رعایت اصول محرمانه اطلاعات از این اطلاعات استفاده کنند.

سرپرست امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به تفویض اختیار سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بخشودگی جرائم مالیاتی برای مودیان بدهکار اظهار داشت: با توجه به اختیاراتی که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با رویکرد حمایت از مودیانی که به تکالیف شان عمل می کنند و با سازمان امور مالیاتی تعامل دارند داده شده است و با توجه به اینکه ما شاهد یک سری مشکلات اقتصادی هستیم و این دوران باید به شکلی طی بشود که ما انشاله شاهد بهبود و توسعه اقتصادی کشور باشیم از این اختیارات استفاده شد و بخشنامه ای به ادارات امور مالیاتی استان ابلاغ شد که به مودیان، خصوصا مودیان دارای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که بیشترین فشارهای اقتصادی ممکن است به آنها وارد بشود فرصت داده شده که اگر تا ۲۵ اسفندماه اصل و جرایم غیرقابل بخشش خود را پرداخت کنند ما حداکثر مساعدت را در بخشودگی جرائم قابل بخشش در بخش مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده را خواهیم داشت.

وی افزود: اختیارات لازم هم به ادارات تفویض شده که نیاز به مراجعه اداره کل نباشد، با این حال اگر مبلغ جریمه خارج از اختیارات اداره مربوطه باشد ما در اداره کل هم در تقسیط بدهی و هم بخشودگی جرائم در خدمت ایشان هستیم.

سهم بالای استان بوشهر در ارزش افزوده

عابدی با بیان اینکه منابع مالیاتی در دوبخش مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده وصول می شود اظهار داشت: در بودجه سنواتی که در مجلس شورای اسلامی با ساز و کارهای خاص خودش تدوین می‌شود هر دستگاه اجرایی بودجه‌ای برایش در نظر گرفته شده که بخشی از این بودجه از محل درآمدهای مالیاتی است.

وی اضافه کرد: در منبع مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن ۹ درصد است، ۳ درصد آن مربوط به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری است که مستقیماً به حساب آنها واریز می‌شود.

سرپرست امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به توجه و تاکید خاص استاندار بوشهر نسبت به توزیع سه درصد سهم شهرداری‌ها،دهیاری‌های و روستاهای فاقد دهیاری تاکید کرد: نکته مهم درخصوص سه درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در استان بوشهر این است که در بوشهر واحدهای آلاینده زیاد است که مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند و این مبلغ زیادی است که خوشبختانه با توجه خاصی که جناب استاندار به این موضوع دارند بخش سه درصد که رقم قابل توجهی است به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت میشود و قطعا در توسعه آبادانی و عمران بسیار موثر است.