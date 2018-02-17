معاونان شهردار همدان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری شهرداری همدان صبح شنبه با حضور مدیران شهرداری همدان و بدون حضور رسانه ها برگزار و پس از جلسه ای ۲ ساعته معاونان جدید شهردار همدان معرفی شدند.

در این نشست شهردار همدان از زحمات مهدی مجیدی معاون مالی و اقتصادی و حسین معصوم زاده معاون اداری و برنامه ریزی تشکر و مجید درویشی را به عنوان معاون مالی و اقتصادی و مرتضی حضرت‌زاده را به عنوان معاون اداری و برنامه ریزی معرفی کرد.

همچنین در این نشست وحید علی ضمیر رئیس سازمان سیما و منظر شهری شهرداری همدان با حفظ سمت بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان معرفی شد.

حسن محمدی نیز که هفته قبل به عنوان رئیس سازمان فرهنگی هنری ورزشی منصوب شده بود در این جلسه معرفی شد.

همچنین محمدمهدی درگاهی نیز بعنوان مشاور شهردار و رئیس مرکز مطالعات راهبردی شهرداری همدان منصوب و معرفی شد.