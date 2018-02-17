مراسم استقبال از ۴ شهید گمنام در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک چهار شهید گمنام ظهر شنبه وارد گرگان شد و مورد استقبال مردم ولایت مدار و شهید پرور این شهرستان قرار گرفت.

بعد از انجام مراسم استقبال، دو شهید جهت اجرای مراسم وداع، تشییع و تدفین به شهرستان آزادشهر انتقال داده شد و دو شهید دیگر هم در گرگان خواهند ماند که مراسم وداع همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل دانشگاه آزاد اسلامی گرگان انجام می شود.

همچنین مراسم وداع با دو شهید دیگر در شهرستان آزادشهر همزمان با نماز مغرب و عشاء در محل مسجد جامع این شهر برگزار می شود.

مراسم تشییع و تدفین دو شهید در شهرستان گرگان ساعت ۸:۳۰ صبح یکشنبه از محل معراج شهدای گرگان به سمت چهارراه شهدا انجام و جهت تدفین به دانشگاه آزاداسلامی گرگان منتقل خواهد شد.

مراسم تشییع دو شهید دیگر در آزادشهر ساعت ۹ صبح یکشنبه از محل فلکه مرکزی انجام و جهت تدفین به دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر منتقل می شود.

گفتنی است یکی از شهدایی که در دانشگاه آزاد گرگان تدفین خواهند شد ۲۲ ساله و مربوط به عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار و دیگری نیز ۲۲ ساله و مربوط به عملیات محرم در منطقه شرهانی تفحص گردیده اند.

یکی از شهدایی که در دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر تدفین خواهد شد ۲۵ ساله و مربوط به عملیات بیت المقدس ۵ در منطقه پنج وین و دیگری ۲۶ ساله و مربوط به عملیات بدر در منطقه شرق دجله تفحص گردیده اند.