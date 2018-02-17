سلسله نشست های فاطمه(س) و جامعه امروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست های فاطمه (س) و جامعه امروز با هدف بررسی آموزه های زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) برای جامعه امروز ، از یکشنبه ۲۹ بهمن تا سه شنبه ۱ اسفند در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

این نشست ها به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن اندیشه وقلم و بنیاد اندیشه و احسان توحید در ایام شهادت حضرت زهرا (س) از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات الهی، نبش ورشو برپاست و درآن به ترتیب مرتضی باقری، مجید معارف، مهدی مهریزی، محمد پروازی، سید جواد ورعی و طوبی کرمانی سخنرانی می کنند.

این مراسم در پی استقبال از مجموعه برنامه های «عاشورا و امروز ما» که در ماه محرم امسال برپا شد برنامه ریزی گردیده و در نظر است در کنار مرثیه سرایی در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) درس های زندگی ایشان برای جامعه امروز بررسی و تبیین شود.

در پیش درآمد این برنامه آمده است:

۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه دوم قرن بیست و یکم، نقش و جایگاه فردی و اجتماعی زن و نگاه اسلام به این موضوع همچنان مسئله روز جامعه است؛ اینکه در جامعه اسلامی چه حقوقی به زنان اختصاص یافته و چه وظایف و تکالیفی در خانواده و جامعه بر دوش آنها نهاده شده و چه اختیارات و آزادی هایی به آنان داده شده است. در این میان شخصیت فاطمه زهرا (س) همواره به عنوان جدی ترین الگو برای زندگی فردی و اجتماعی زن مسلمان معرفی شده، اما هنوز آن گونه که باید چهره تابناک این شخصیت منحصربه فرد به خوبی شناخته و شناسانده نشده است و در ایام شهادت ایشان نیز بیش از آنکه به سیره آن بانو پرداخته شود، صرفا به عزاداری و مرثیه سرایی اکتفا می شود.

سلسله نشست های آموزه های زندگی حضرت فاطمه(س) برای جامعه امروز، فرصتی است برای تاملی بیشتر در شناخت سیره آن حضرت و الگوبرداری از شخصیت بی نظیر ایشان برای مردان و زنان جامعه امروز.