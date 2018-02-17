گرد و خاک در راه کرمان/احتمال اختلال در تردد جاده ای وجود دارد

مریم سلاجقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز دمای کرمان به ۵.۸ درجه رسید در بین مراکز استان ها اردبیل با ۱.۷ درجه زیر صفر سردترین صبح را داشته است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی از فردا شاهد آغاز وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک در برخی مناطق شرق، جنوب‌شرق، شمال و شمال‌غرب استان کرمان خواهیم بود، گفت: این وضعیت تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

سلاجقه عنوان کرد: شدت وزش باد در جنوب‌شرق استان کرمان، مناطقی مانند ریگان، فهرج، محمدآباد ریگان، علی آبادچاهدگان و اطراف آنها باعث وقوع طوفان شن و خاک خواهد شد.

کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان ادامه داد: اختلال در تردد راههای مواصلاتی کرمان و سیستان و بلوچستان خصوصا محور بم-زاهدان و همچنین مسیرهای رفسنجان- سرچشمه، انار-یزد و سیرجان - رفسنجان طی این مدت دور از انتظار نیست.

وی گفت: توصیه می شود با توجه به شرایط گفته شده تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی اندیشیده شود.

کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان یادآور شد: میزان بارندگی امسال کرمان نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.