  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۱۸

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

کارهای فرهنگی با محتوای اسلامی قدرتمند و ماندگار است

کارهای فرهنگی با محتوای اسلامی قدرتمند و ماندگار است

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: کارهای فرهنگی که دارای محتوای اسلامی باشد قدرتمند و ماندگار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در همایش فرهیختگان فرهنگی با حضور استانهای منطقه ۸ نیروی انتظامی، اظهار داشت: بیشتر کارهای فرهنگی که در جهان انجام می شود سست و فنا پذیرند چرا که دارای محتوایی سطحی و پوچ هستند.

وی افزود: تمامی شئونات اسلام  بر مبنای فطرت انسان است و هر کاری اعم از کارهای فرهنگی که بر مبنای اسلام برنامه ریزی شود، ماندگار و اثر گذار خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه اظهار داشت: امام خمینی (ره) با دست خالی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در مقابل دشمنی ابرقدرتهای بزرگ جهان  تشکیل داد و مبنای آن را اسلام قرار داد و امروز می بینیم که این نظام به قدرتی بزرگ و اثر گذار در جهان و منطقه تبدیل شده است  و این بخاطر تکیه بر اسلام است.

آیت الله علما گفت: مقام معظم رهبری دغدغه فراوانی نسبت به امورات فرهنگی خصوصا در بین جوانان دارند و باید همه در عرصه فرهنگی بر مبنای اسلام کوشا باشند.

کد مطلب 4229675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها