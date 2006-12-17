بلر و طالبانی اوضاع سیاسی و امنیتی عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، طالبانی در پی این دیدار با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بلراعلام کرد : وضعیت عراق را به طور خلاصه برای نخست وزیر انگلیس تشریح کردم و به وی توضیح دادم که مسیر کشوربه سوی آشتی ملی وتوافق برای ایجاد جبهه ای ازجریان های سیاسی معتقد به روند دمکراتیک وهمچنین تقویت نیرو های مسلح به پیش می رود.

نخست وزیر انگلیس نیز بار دیگر بر ادامه حمایت خود از دولت عراق تاکید کرد و گفت : چالش های فراروی عراق بزرگ است اما مصمم به ادامه حمایت خود از عراقی ها و روند دموکراتیک و حفاظت از آن هستیم.

وی درپاسخ به سوالی درباره استراتژی جدید بوش رئیس جمهوری آمریکا درعراق گفت : به اعتقاد من، ماهیت این استراتژی متکی بر نوع چالش ها و تهدیدات موجود در صحنه عراق است.

بلر همچنین به برخی تلاش ها برای سنگ اندازی درمسیر فعالیت دولت عراق وفتنه انگیزی طائفه ای و خشونت آفرینی برای مانع تراشی بر سر راه روند سیاسی و آشتی ملی بین اقشار مختلف مردم عراق اشاره کرد.

وی افزود : رویکرد ما باید در وهله اول در مسیر سیاسی و تحقق آشتی ملی در بین جریان ها و اقشار مختلف مردم عراق باشد به گونه ای که همگان از جایگاهی در کشور برخوردار باشند.

نخست وزیر انگلیس گفت : دومین رویکرد در سیاست ما، حمایت از ساختار سازی و بازسازی نیروهای امنیتی ارتش و پلیس عراق است. وی افزود که با فرماندهان ارتش عراق که در تلاش برای افزایش توانمندی های خود هستند، گفتگو کرده است.

بلر سپس با سفر به شهر بصره در جنوب عراق از نیروهای انگلیسی مستقر در این منطقه بازدید کرد.

نخست وزیر انگلیس امروز به صورت غیرمنتظره وارد عراق شد و پیشتر نیز با نوری المالکی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.