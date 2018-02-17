نیاز۵۰۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرح کارت های توسعه بخش کشاورزی

هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارت توسعه کشاورزی از اواسط سال ۹۵ توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی مطرح شد که هدف از اجرای آن حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی استان بود.

وی، استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش کشاورزی را از جمله اهداف دیگر این طرح عنوان کرد و گفت: همچنین اجرای این طرح به توسعه اشتغال و پایداری اشتغال موجود در بخش کشاورزی نیز کمک کرده و نقدینگی مورد نیاز بهره برداران را تامین می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در کنار همه این اهداف به دنبال این بودیم بخشی از سیاست های اجرایی کلان در بخش کشاورزی را در قالب کارت های توسعه بخش کشاورزی اجرایی کنیم.

صدور ۱۲ هزار کارت اعتباری

ولی پور مطلق بیان داشت: در سال زراعی ۹۵-۹۶ این طرح در دو زمینه خرید شیر مازاد دامداران و تامین نهاده های مورد نیاز بهره برداران بود.

وی از تخصیص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی برای اجرای این طرح در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تسهیلات بالغ بر ۲۴ تشکل بخش کشاورزی استفاده کردند و بالغ بر پنج میلیارد ریال یارانه برای این تسهیلات در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به صدور دو هزار و ۱۰۰ کارت توسعه کشاورزی در استان تاکنون، عنوان داشت: در ادامه صدور ۱۲ هزار کارت اعتباری در زمینه های مختلف در دستور کار است.

افق های پیش روی طرح

ولی پور مطلق اضافه کرد: در ادامه اجرای این طرح زمینه های مختلف از جمله تامین نهاده های مورد نیاز بهره برداران، خرید شیر مازاد دامداران، خرید محصولات گلخانه داران، کمک به تشکل های تعاونی گلخانه داران در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته تنها مشکلی که در اجرای این طرح داشتیم این بود که منابع خاص طرح به استان اختصاص داده نشد، بیان کرد: اگر بخواهیم این طرح را اجرا کنیم باید از محل کمک های فنی و اعتباری استان به این طرح کمک شود و اگر این امر محقق نشود از محل تسهیلات اشتغال روستایی طرح اجرا می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال جاری برای اجرای این طرح حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی با دروه بازپرداخت یک ساله نیاز داریم.