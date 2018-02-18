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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

استاندار هرمزگان:

هرمزگان آماده همکاری با سرمایه گذاران کشور هند است

هرمزگان آماده همکاری با سرمایه گذاران کشور هند است

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان آماده همکاری با سرمایه گذاران کشور هند است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در دیدار با سرکنسول کشور هند در بندرعباس با اشاره به موقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان و روابط دیرینه فرهنگی بین هرمزگان و هندوستان، بیان داشت: ازتوسعه روابط بین ایران و هند با محوریت هرمزگان استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد:هرمزگان برای همکاری با سرمایه گذاران هندی آمادگی کامل دارد.

همتی  افزود: سفر مدیران و فعالان بخش خصوصی دو طرف به کشور هند و همچنین  هرمزگان برای آشنایی با بخش گردشگری دریایی و سواحل از برنامه‌های آینده است.

در این دیدار راگی سرکنسول کشور هند در بندرعباس هم راهکارهایی برای توسعه روابط ارائه داد.

رایزنی برای تسهیل امور اتباع دو کشور از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

کد مطلب 4229702

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