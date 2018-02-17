به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، محمد مهدی تهرانچی در جمع ایده‌پردازان رویداد ایده‌پردازی سوغات فرهنگی زائر اظهارکرد: آنچه کشور احتیاج دارد خلاقیت و نوآوری است که در زبان فارسی هر دو را نزدیک به هم ترجمه می‌کنند، اما خلاقیت و نوآوری متفاوت است؛ خلاقیت بروز ایده‌های نو است و از قالب‌شکنی می آید و جوشش است، اما اگر ایده بتواند تربیت شود و در مسیری قرار گیرد که بتوان به محصول برسد و تولید ثروت کند نوآوری است و باید در این مسیر ریل گذاری کرد تا سرمایه های انسانی ما که جوان ها هستند بتوانند ایده هایشان را به بازار برسانند.

وی افزود: اقتصاد کشور ما مطمئنا با وام و پول خارجی سراپا نمی ماند و هر چقدر انتظار بکشیم که خارجی ها بیایند و فضایی فراهم کنند که در این فضا اشتغال ایجاد شود، به هیچ وجه این اتفاق نخواهد افتاد، البته اگر نوآوری های بازار را در اختیار بگیریم مطمئن باشید که خارجی ها به سمت بهره‌گیری از آن خواهند آمد و این مسیر همچنان ادامه دارد تا ما بتوانیم خودمان اقتصادمان را از رکود در آوریم، اقتصاد ما از رکود در نمی آید مگر جوانان ما بتوانند فکر خلاقانه خود را به عمل نوآورانه تبدیل کنند و اینجاست که ارزش افزوده و شغل ایجاد می شود .

معاون علمی آستان قدس رضوی تصریح کرد: در بررسی که بر روی اقتصاد ۲۰ کشور اول صنعتی انجام شد متوجه شدیم که برخلاف اینکه فکر می‌کنیم اقتصاد آن‌ها مبنی بر صادرات است این گونه نیست و اقتصاد آن‌ها مبنی بر نوآوری و استفاده از تولیدات داخلی است آن‌ها از بازار خودشان برای فروش اجناس داخلی به شدت مراقبت می کنند.

تهرانچی ادامه داد: اقتصاد مشهد مبتنی بر رفتار متقابل زائر و مجاور است و این می تواند اقتصاد پویایی باشد.

وی گفت: نگاه شهروند- توریست چاره این شهر نیست و بار اصلی این شهر نگاه معرفتی است که در ارتباط با زائر و مجاور وجود دارد و آنچه محور این رهاورد است، سوغات فرهنگی زائر است؛ یعنی زندگی مجاورین مبتنی بر اقتصادی است که از سوی زائران به گردش در می آید.

تهرانچی در پایان خاطرنشان کرد: مشهد با دیگر شهرهای توریستی تفاوت دارد و باید در تمام مسائل آموزه های امام هشتم(ع) ملموس باشد.