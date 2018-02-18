رادیولوژیست ها فرزند خوانده وزارت بهداشت

دکتر محمدعلی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بخشنامه‌های اخیر وزارت بهداشت، اظهارداشت: بخشنامه های اخیر وزارت بهداشت برای رشته‌های رادیولوژی یک سری ایرادات شکلی و محتوایی دارد. به عنوان مثال در آن به کمیته کشوری سونوگرافی بارداری اشاره شده که در ترکیب آن فقط از متخصصین زنان استفاده شده است که تخصصی در این زمینه ندارند و این امر غیرمعقول است چراکه متولی امر سونوگرافی، رادیولوژیست‌ها هستند.

وی افزود: یکی از بهانه های دیگر صدور این بخشنامه کمبود پزشک و نیاز مناطق محروم است‌. باید منصف بود و اذعان داشت که بطور کلی در کشور در همه ی رشته ها کمبود نسبی وجود دارد ولی متخصصین رادیولوژی از نظر تعداد در رتبه ی پنجم قرار دارند و در اولویت نیستند. اگر هم کمبود رادیولوژیست در برخی شهرها ذکر شده است مقصر مسئولین توزیع نیرو هستند. برای مثال رئیس دانشگاه ایرانشهر طی یک مصاحبه گفته است که شهر نیکشهر با جمعیت ۲۵۰ هزار نفر رادیولوژیست ندارد. اول اینکه جمعیت آن شهر بسیار کمتر است و دوم اینکه آنجا یک رادیولوژیست تمام وقت دارد و امسال سه نیروی رادیولوژیست به آنجا اختصاص داده شد ولی ایشان هیچ‌یک را به شهر مذکور نفرستاده‌اند.

کریمی تصریح کرد: رادیولوژیست‌ها به نوعی فرزند خوانده‌ وزارت بهداشت محسوب می شوند و همیشه مورد تبعیض قرار گرفته اند. به عنوان مثال برای رفع کمبود متخصص اطفال وزارت بهداشت مدت زمان طرح دستیاران را افزایش داد ولی برای کمبود احتمالی رادیولوژیست در شهرها از این روش استفاده نشد.

مشاور انجمن رادیولوژی ایران اظهار کرد: برخی جریان ها از فروش دستگاه های رادیولوژی سود می‌برند به همین دلیل اضافه کردن متخصصین زنان به حوزه تشخیص به نوعی کمک به فروش دستگاه های سونوگرافی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در بخشنامه‌ اخیر به طرح تفکیک جنسیتی برای پزشک رادیولوژی اشاره شده است در صورتی که متخصصین این رشته تنها پزشکانی هستند که به بیمار دست نمی‌زنند و هنگام سونوگرافی به مانیتور نگاه می کنند. اگر قائل به تفکیک جنسیتی باشیم سایر متخصصین از جمله اورولوژی، داخلی٬ گوارش، جراحان پستان و جراحان زیبایی از رادیولوژیست ها مقدم تر هستند و اساسا چنین طرز فکری در مورد حرفه مقدس پزشکی آن هم از سوی پزشکان مسئول جای تعجب دارد.

کریمی یادآور شد: در بخش دیگری از بخشنامه‌ اخیر وزارت بهداشت آورده شده در صورتی که پزشک رادیولوژی در شهر نباشد و یا در بیمارستان حضور نداشته باشد، پزشک زنان می تواند اقدام به سونوگرافی بیمار کند در صورتی که نمی‌توان دوره‌ تخصص چهارساله‌ رادیولوژی را در سه ماهه خلاصه کرد و به دیگر متخصصین مجوز کارهای تشخیصی و سونوگرافی داد اگرچه اخذ وجه توسط متخصصین زنان طبق رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه های وزارت بهداشت ممنوع است.