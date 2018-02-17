به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران، گروه موسیقی «هم‌آوایان خنیا» به سرپرستی پری ملکی، ۷ اسفند ساعت ۲۰ در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.

در بخش نخست کنسرت «هم‌آوایان خنیا» ساخته‌هایی از پیمان خازنی روی اشعار شاعران معاصر در دستگاه همایون و در بخش دوم تصنیف‌های قدیمی از ساخته‌های استادان موسیقی در دستگاه ماهور اجرا می شود.

در گروه موسیقی «هم‌آوایان خنیا» پری ملکی، مصی آرمان‌پور، عرفان پورنقیبی، فهیمه پوریوسفی، لعبت حسینی، فریماه خرمی، کتایون خلیلی، سارا روحی، مژده سپهری، شراره صبور، مینا فرخ‌نیا، زهرا کمالی، مهسا گل‌محمدی، کاملیا نبی‌زاده و یکتا ولی‌زادگان به عنوان هم‌آوا حضور خواهند داشت. پیمان خازنی (تار)، بامداد ملکی (تنبک) و پیام سوری (پیانو) به عنوان نوازنده در این گروه فعالیت می‌کنند.

کنسرت موسیقی «هم‌آوایان خنیا» به سرپرستی پری ملکی و تنظیم و آهنگسازی پیمان خازنی ۷ اسفند ساعت ۲۰ در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود.