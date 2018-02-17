به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام فاطمیه و به مناسبت شهادت بزرگ بانوی دوعالم حضرت زهرا(س) نشست‌های سیره فاطمی در فرهنگسرای خاتم(ص) برگزار می‌شود.

این برنامه هم چنین شامل مراسم سوگواری شهادت دخت گرامی پیامبر(ص) است.

بر اساس این گزارش سخنرانی در باره سیره حضرت زهرا(س)، برگزاری زیارت عاشورا، مراسم مداحی، نماز جماعت ظهر و عصر و سفره احسان از جمله بخش های مختلف این برنامه است.

این گزارش می‌افزاید: حجت الاسلام والمسلمین «حمید حیدری» امام جماعت فرهنگسرای خاتم(ص) در این برنامه پیرامون زندگی حضرت زهرا(س) سخنرانی می کند و ضمن برپایی نماز جماعت ظهر و عصر به امامت وی، هم چنین مراسم قرائت زیارت عاشورا و مداحی از سوی وحید شمسعلی از مداحان اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

این برنامه از ۲۸ تا ۳۰ بهمن به مدت سه روز در نمازخانه فرهنگسرای خاتم(ص) پذیرای سوگواران فاطمی است.