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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

کنسرت گروه «شیلر» با اجرای قطعات جدید در تهران برگزار می‌شود

کنسرت گروه «شیلر» با اجرای قطعات جدید در تهران برگزار می‌شود

گروه موسیقی آلمانی «شیلر» روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفند سال جاری در تالار وزارت کشور، برای دومین بار در ایران کنسرت برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای گروه موسیقی آلمانی «شیلر» که آذر امسال برای نخستین بار به ایران آمده بودند و به مدت پنج شب کنسرتی را در تهران برگزار کردند، بار دیگر به ایران سفر می کنند تا به مدت سه شب در تالار وزارت کشور روی صحنه بروند. کنسرت گروه موسیقی «شیلر» به سرپرستی کریستوفر ون دیلن ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفند سال جاری از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار بزرگ وزارت کشور به تهیه‌کنندگی پایگاه خبری «ریتم نو» برگزار می‌شود.

مهدی کاشی و مصطفی کبیری مدیران برگزاری این کنسرت، دلیل تمدید اجرای گروه موسیقی الکترونیک «شیلر» را تقاضای بالای مخاطبان عنوان کردند.

کنسرت گروه «شیلر» همانند اجرای قبلی به‌ صورت بی‌کلام خواهد بود و کریستوفر ون دیلن برای اجرای مجددش در تهران برنامه‌ریزی ویژه‌ای را انجام داده است و با اجرای چند قطعه جدید با مخاطبان ایرانی خود دیدار می‌کند.

کد مطلب 4229758
فریبرز دارایی

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