مسابقه دو نیمه ماراتن قهرمانی بانوان کشور جام هرمز برگزار شد

مجید کیهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نخستین مرحله مسابقه دو نیمه ماراتن قهرمانی بانوان کشور (جام هرمز) با شرکت ۲۳ ورزشکار از استان های سراسر کشور صبح امروز در جزیره هرمز برگزار شد.

کیهانی اظهارداشت: رقابت دو نیمه ماراتن بانوان با استقبال پرشور مردم خونگرم جزیره هرمز به طول مسیر ۲۱ کیلومتر و ۹۸ متری برگزار شد.

وی با اشاره به شرایط آب و هوای جزیره هرمز عنوان کرد: شرایط خوبی که جزیره هرمز دارد برای برگزاری این تورتمنت ها مکان مناسبی است.

رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران بیان داشت: شرایط برگزاری در جزیره هرمز مناسب بوده و امیدواریم که این جام که به نام هرمز است هر ساله در این جزیره برگزار شود.

وی بیان داشت: در پایان این رقابتها خانم پریسا عرب از استان تهران موفق شد با زمان یک ساعت و ۲۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه به عنوان قهرمان و خانم زینب منصوری از استان فارس با رکورد ۱ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه نایب قهرمان و خانم افسانه مویدی از استان خراسان رضوی نیز با ثبت زمان ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه و ۱۱ ثانیه مقام سومی این مسابقات را از آن خود کردند.