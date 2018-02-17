۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی قزوین، سرهنگ سلمان امیری در این باره اظهار داشت : ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حین اجرای طرح های ایست و بازرسی و کنترل تردد خودروهای عبوری در عوارضی آزاد راه «قزوین – زنجان» به یک دستگاه وانت «نیسان» با دو سرنشین مشکوک وخودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی ماموران از خودرو مقدار ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر ازنوع حشیش و ۱۰ کیلوگرم تریاک کشف و بلافاصله راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.

سرهنگ امیری تصریح کرد: در این خصوص خودرو توقیف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.