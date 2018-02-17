مساله تمدن نوین اسلامی نیاز به جهاد فرهنگی و علمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر سقای بی‌ریا دبیر علمی سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با اشاره به اهمیت وجود تمدن گفت: تمدن، مساله بسیار عمیق و گسترده ای است و ماهیت آن طی قرن ها و سده های متمادی بوجود می آید. تمدن اسلامی دارای قدمت ۱۴۰۰ ساله است و از روز ابتدایی که هسته اولیه تمدن با یک خانواده شکل گرفت تا به امروز که صدها میلیون انسان پیرو این دین هستند و تمدن پایه گذاری شده است، دارای تاریخ و فرهنگ قوی شده که فراز و نشیب های زیادی را هم از سر گذرانده است.

وی افزود: تمدن دارای ابعاد عمیق و ژرف و تاریخ طولانی و تاثیرگذاری بر آن تدریجی است. اسلام و قرآن و روایات اهل بیت(ع) و میراث دانشمندان در زمینه های مختلف دستمایه خوبی برای حرکت به سوی آینده و ساختن تمدن نوین اسلامی است اما باید طراح تمدن نوین اسلامی را امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه الله) بدانیم که در ابعاد مختلف آن را مطرح کردند.

وی ادامه داد: تمدن نوین اسلامی باید دارای اثرگذاری فراوان باشد و لازمه آن به روز بودن و اصلاح اشتباهات گذشته و استفاده از ظرفیت های جدید است تا برای تحقق آرمان های اسلام و وعده های الهی به آن سو حرکت کنیم. این فرآیند طولانی و گسترده را حرکت به سوی تحقق تمدن نوین اسلامی می دانیم که حرکتی مستمر است.

سقای بی ریا افزود: علت اینکه ما به همایش یک روزه و بین المللی یا ملی اکتفا نکرده ایم این بود که باید به مساله تمدن نوین اسلامی با حوصله زیاد و تمهیدات لازم پرداخته شود و هر سال هم برگزار گردد.

دبیر علمی سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی اضافه کرد: در دو سال گذشته با برگزاری این هفته علمی حرکت های خوبی آغاز شد در حالی که در گذشته کارهای زیادی هم صورت نگرفته بود. در سال اول بسیاری از متفکران و اندیشمندانی که در سراسر کشور در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی کار می کردند، حضور داشتند و ما از آنها خواستیم با توجه به موضوعات کمیسیون های ما مقاله بنویسند که نتیجه آن ارسال تعداد زیادی اثر در سطح علمی پژوهشی بود.

سقای بی ریا ادامه داد: نتیجه آثار رسیده به اولین هفته علمی در پنج جلد کتاب که حاوی مجموعه مقالات بود در محضر آیت الله جوادی آملی رونمایی شد و پنج جلد دیگر از آثار رسیده به دومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی، امسال رونمایی می شوند.

وی با اشاره به روند برگزاری سومین هفته علمی تمدن نوین اسلامی گفت: امسال موضوعاتی که در گذشته کار شده بودند و صاحب نظرانی که در این زمنیه نظرات خود را ارائه دادند در قالب نقد و مناظره، میزگرد و کرسی های تدریجی به گفتگو می پردازند.

سقای بی ریا ادامه داد: امسال ما مقاله دریافت نکرده ایم و بیشتر بر موضوعات گذشته متمرکز بودیم و سعی داشتیم متفکران را نسبت به مسائل موجود از طریق برگزاری کرسی های تدریجی و آزاداندیشی و میزگرد فعال کنیم.

وی با بیان اینکه رویکرد امسال بحث و مناظره و همفکری در موضوعات بوده است، گفت: معتقدیم این رویکرد هم تأثیرگذار است و هم اینکه از نظر فکری ما را به اهداف مان نزدیک تر می کند و امسال برای اولین بار با این روند کار کرده ایم.

وی با اشاره به زمان و نحوه برگزاری نشست های هفته علمی گفت: مراسم افتتاحیه روز دوم اسفندماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود و بلافاصله همایش های نیم روزه تا پایان هفته و نهم اسفندماه برگزار می شود. کمیسیون های هفته علمی علاوه بر تهران در شهرهای قم، مشهد، قزوین، شیراز و اصفهان برپا می شوند.

وی درباره پیش نشست های هفته علمی تمدن نوین اسلامی بیان کرد: پیش نشست ها هر سال برگزار می شوند و از این میان تعدادی تاکنون برپا شده و تعدادی هم برگزار می شوند. دبیرخانه دائمی هفته تمدن نوین اسلامی که مستقر در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است و مسئولیت آن را حجت الاسلام ابوطالبی برعهده دارد، در طول سال فعالیت دارند و پیش نشست ها را برگزار می کنند.

سقای بی ریا تصریح کرد: کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی تاکنون چهار پیش نشست برگزار کرده و کمیسیون ظرفیت های موجود در تمدن نوین اسلامی هم قرار است ۲۸ بهمن ماه پیش نشستی را برگزار کند. ضمن اینکه کمیسیون مطالعات آستان قدس رضوی در مشهد هم پیش نشست هایی را برگزار کرده است.

وی در پایان گفت: مساله تمدن نوین اسلامی با فعالیت‌های مقطعی قوت نمی گیرد، بلکه نیاز به جهاد فرهنگی و علمی دارد تا شکوفا شود و در این راه باید سعه صدر داشت تا به نتیجه رسید.