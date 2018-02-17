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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۶

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد:

دفن بهداشتی لاشه های کبوتران وحشی تلف شده در اسلام‌آبادغرب

دفن بهداشتی لاشه های کبوتران وحشی تلف شده در اسلام‌آبادغرب

کرمانشاه- سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام آباد غرب از دفن بهداشتی لاشه های کبوتران وحشی تلف شده در نهالستان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صیدمحمد قاسمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  در ‌پی ‌تلف ‌شدن ‌بیش‌ از۵۰۰ ‌قطعه ‌کبوتر وحشی ‌در نهالستان ‌منابع‌ طبیعی ‌شهرستان‌ اسلام آباد غرب در ‌تاریخ ‌۱۹‌ بهمن ماه جاری ‌اکیپهای بررسی ‌این‌ شبکه ‌به ‌محل‌ اعزام ‌شدند.

وی افزود: ‌اکیپ های شبکه دامپزشکی  با همکاری ‌اداره‌ حفاظت محیط‌ زیست ‌شهرستان ‌ضمن ‌نمونه‌ برداری‌های ‌لازم‌ جهت ‌آزمایش ‌بیماری ‌آنفلوآنزای ‌فوق‌ حاد پرندگان ‌نسبت به دفن ‌بهداشتی‌ لاشه‌های ‌تلف‌ شده‌ اقدام لازم صورت گرفت.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام آباد غرب تصریح کرد: خوشبختانه‌ جواب‌آزمایش ‌آنفلوآنزای ‌فوق‌ حاد پرندگان ‌طی ‌۳ مرحله ‌نمونه‌گیری ‌منفی ‌بوده‌ است.

دکتر قاسمی گفت: با توجه‌ به ‌اینکه ‌تلفات ‌کبوترها ‌کماکان‌ ادامه ‌دارد تاکنون ۳ مرحله‌ جمع‌آوری‌ و دفن‌ بهداشتی ‌انجام ‌گرفته‌ و دفن ‌بهداشتی‌ لاشه‌ها به صورت ‌مداوم ‌ادامه ‌دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مردم به هیچ وجه نگران نباشند منطقه تحت پایش مستمر اکیپ های دامپزشکی است و این بیماری قابل انتقال به انسان نیست.

کد مطلب 4229826

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