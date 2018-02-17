به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زبردست ظهر شنبه در نشست تخصصی شهرداران استان سمنان با موضوع توسعه شهری به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری، ضمن بیان اینکه امروز پایانه‌های مسافربری و ایستگاه‌های راه‌آهن ما باید بهسازی شوند، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم به جذب گردشگر بیندیشیم ابتدا باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم که یکی از آنها، همین مکان‌های ورودی شهرهای استان مانند پایانه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن هستند.

وی افزود: امروز وضعیت پایانه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن استان سمنان نامطلوب هستند و تا زمانی که وضعیت همین‌گونه باشد مسافران رغبتی به اقامت در شهرهای استان نخواهند داشت لیکن ما باید ورودی شهرها و ایستگاه‌هایی که مسافران در نگاه اول در بدو ورود به شهرها به آن‌ها نگاه می‌اندازند را بهسازی کنیم.

مشاور استاندار سمنان بابیان اینکه مسافران در صورتی ماندگاری پیدا می‌کنند که در شهرهای استان احساس آرامش داشته باشند، گفت: به‌راحتی می‌توان از ظرفیت گردشگری در طول سال استفاده کرد که برای این منظور و در وهله اول می‌توان جلوه‌های بصری را به شهرهایمان اضافه کرد.

استان سمنان ۷۰۰ اثر ثبت شده ملی دارد

زبردست در ادامه به اهمیت درختکاری و جلوگیری از ساخت‌وساز بی‌رویه در شهرهای استان نیز اشاره کرد و گفت: احیای بافت سنتی به شکلی مدرن اما با همان جلوه‌های بصیری کهن می‌تواند در ایجاد رغبت و ماندگاری مسافران نقش ویژه‌ای داشته باشد.

وی خواستار طراحی مجدد و جانمایی خاص برای پایانه‌های استان سمنان و همچنین ساماندهی ورودی شهرها شد و افزود: ما زمانی در ایجاد رغبت برای مسافران و افزایش ماندگاری آن‌ها موفق خواهیم بود که ظرفیت‌های پویای شهرهای استان را به مسافران بشناسانیم.

مشاور ارشد استاندار سمنان در امور زیربنایی و توسعه ضمن اشاره به داشته‌های باارزش این استان در امر گردشگری، تأکید کرد: ایجاد جلوه‌های طبیعی بسیار زیاد در کنار وجود بیش از ۷۰۰اثر ملی ثبت‌شده از این استان، یک‌قطب گردشگری ساخته که باید به آن نگاه ویژه‌ای داشت.

زبردست گردشگری را نقطه عطف توسعه اقتصادی دانست و تأکید کرد: باید دراین‌باره فرهنگ‌سازی کرد و مردم را نیز به مشارکت در آن دعوت کرد که دراین‌بین نقش مدیران شهری و شهرداران، بسیار پررنگ است.