بازدید رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب کرمان از بازداشتگاه موقت کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهر کرمان در حاشیه بازدید از بازداشتگاه موقت کرمان گفت: رویکرد سیستم قضائی بر این است که حدالامکان از ورود بدهکاران مالی خرد به زندان جلوگیری شود.

حجت الاسلام محمد امیر ابراهیمی اظهار داشت: در راستای سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندانها، اقدامات ارزشمندی از سوی قضات کرمانی در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس انجام شده است.

وی بر ضرورت استفاده از مجازات حبس در جرائم خشن اشاره کرد و افزود: زندان مکانی برای جرائم خرد و خصوصا جرائم غیرعمد نیست بلکه مکانی برای نگهداری مجرمان حرفه ای و جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است.

حجت الاسلام ابراهیمی حل و فصل دعاوی و مشکلات خانوادگی از طریق ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا را مهم برشمرد و گفت: استفاده از مجازات زندان به ویژه در دعاوی خانوادگی حلال مشکلات نیست.

وی با بیان اینکه امیدواریم روزی فرار رسد که هیچ بدهکار مالی در زندان گرفتار نشود و هیچ اعتبارداری بی اعتبار نشود، افزود: در آموزه های دینی بر وفای به عهد تاکید فراوان شده است اما متاسفانه در حال حاضر عدم توجه به آموزه های دینی منجر به طرح فراوان دعاوی حقوقی در خصوص مطالبات و دیون در محاکم قضائی شده است و این در حالی است که اگر به آموزه های دینی عمل می شد هم خداوند گشایش در کار قرار می داد و هم اعتبار ها بی اعتبار نمی شد.

وی هدف از این بازدیدها را رسیدگی به مشکلات قضائی مددجویان دانست و افزود: در این بازدیدها به مددجویان ارشاد قضائی می شود تا با استفاده از ابزارهای قانونی مثل اعسار و تعدیل اقساط مشکلات آنان برطرف شود.

وی در پایان وضعیت بازداشتگاه کرمان از لحاظ امکانات رفاهی، بهداشتی و ارائه آموزش های لازم حقوقی، قضائی و مذهبی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و از زحمات کارکنان بازداشتگاه موقت کرمان تشکر کرد.

مهدی ولی اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه کرمان هم در این بازدید اظهار کرد: حضور قضات و ملاقات با مددجویان موجب رفع مشکلات قضایی و کاهش جمعیت کیفری و تسریع در روند پرونده قضائی زندانیان می شود.

شایان ذکر است در راستای کاهش جمعیت کیفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرمان، معاونان قضائی محاکم عمومی و انقلاب، قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف کرمان ضمن بازدید از بخش های مختلف بازداشتگاه با حضور در نمازخانه اندرزگاه، به مشکلات قضایی مددجویان محکومان مالی وجرائم غیر عمد رسیدگی کردند.