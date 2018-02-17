علی محمد صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری همایش تجلیل از پیرغلامان حسینی به صورت استانی در همدان عنوان کرد: شبکه گسترده تبلیغی پرچمداران هویت فرهنگی کشور بوده و زنده نگه داشتن ارزش های دینی برعهده این گروه فرهنگی است.
صیادی با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورا سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده است، اظهار داشت: در این همایش از خدمتگزاران این فرهنگ در شهر همدان که دارالمومنین ایران اسلامی است، تجلیل می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ۲۰ پیرغلام از هیئت های مذهبی و مداحان استان همدان مورد تجلیل قرارخواهند گرفت، عنوان کرد: تجلیل و تکریم از کسانی که فریادگر درسها و عبرتهای عاشورا هستند موجب شده تا نشر و گسترش فرهنگ حسینی و فاطمی و دفاع از ولایت ماندگار شود.
وی از برگزاری همایش استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبات فرهنگی در همدان خبر داد و افزود: این همایش با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان و شهرستان ها و رضا معممی مقدم، مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان برگزار خواهد شد.
وی با تأکید براینکه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی بر اساس مصوبه ۶۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۸۶ تشکیل شده است، عنوان کرد: در این ستاد به توسعه اندیشهها و نظرات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پیرامون فعالیتهای مناسبتی، تقویت بنیانهای فکری، ارزشی و اعتقادی بهوجود آورنده نظام با برجستهسازی تاثیرات آنها در آینده کشور و مردم، ترسیم چشمانداز، راهبردها و سیاستهای کلان برای برنامهریزی مراسم توجه شده است.
وی افزود: افزایش جذابیت مراسم و مناسبتهای خاص کشور و معرفتزایی در برنامهها به منظور ایجاد فضای شاد و مفرح و افزایش امید، استفاده از نوآوری، خلاقیت و بهرهگیری از ایدههای گروههای فکری و کارشناسان و صاحبنظران، برنامهریزی جامع از دیگر وظایف ستاد ساماندهی شئون است.
صیادی بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مختلف به ویژه رسانهها، توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان به عنوان مخاطبان اصلی را در ادامه برنامه های ستاد برشمرد و گفت: توسعه و تعمیق بصیرت در مناسبتها به منظور مقابله با بدعت، خرافات و تهاجم فرهنگی دشمنان، از جمله پرهیز از تفرقهاندازی مخاطبان و کوبیدن بر طبل آسیبهای مذهبی از جمله اهداف و مأموریتهای این ستاد است.
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