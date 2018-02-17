بررسی بودجه سازمان هاو شرکت های شهرداری در جلسه شورا

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران که در ۲۹ بهمن از ساعت ۸ صبح برگزار می شود به دو اعتراض فرمانداری به مصوبات شورا رسیدگی خواهد شد.

اولین اعتراض مربوط به مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میوه و تره بار است که در این خصوص کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی قرائت می کند.

همچنین هیات تطبیق به مصوبه الزام شورای شهر به تشکیل کمیته ارتقا ایمنی ساختمان ها اعتراض کرده که در این رابطه کمیسیون نظارت و حقوقی گزارشی ارائه خواهد کرد. همچنین بررسی لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران که به فصل بودجه سازمان ها و شرکت ها اختصاص دارد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.