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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۵

بررسی بودجه سازمان هاو شرکت های شهرداری در جلسه شورا

بررسی بودجه سازمان هاو شرکت های شهرداری در جلسه شورا

بخش بودجه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری در جلسه علنی روز یکشنبه شورا بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران که در ۲۹ بهمن از ساعت ۸ صبح برگزار می شود به دو اعتراض فرمانداری به مصوبات شورا رسیدگی خواهد شد.

اولین اعتراض مربوط به مصوبه اصلاحیه مجوز اخذ حق توقف ساعتی از وسایل نقلیه وارده به میدان مرکزی سازمان میوه و تره بار است که در این خصوص کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی قرائت می کند.

همچنین هیات تطبیق به مصوبه الزام شورای شهر به تشکیل کمیته ارتقا ایمنی ساختمان ها اعتراض کرده که در این رابطه کمیسیون نظارت و حقوقی گزارشی ارائه خواهد کرد. همچنین بررسی لایحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران که به فصل بودجه سازمان ها و شرکت ها اختصاص دارد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4229919
نورا حسینی

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