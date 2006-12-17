اجلاس آشتی ملی عراق به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نصیر العانی" سخنگوی اجلاس آشتی ملی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت : توصیه اصلی عملی این اجلاس، پرداخت حقوق بازنشستگی به افسران ارتش سابق عراق است اما بقیه توصیه ها درچارچوب شعارها و حسن نیت ها قرار می گیرد که نیاز به آزمودن عملی دارد.

برپایه این گزارش، اجلاس آشتی ملی در طول دو روز برگزاری با تقسیم شدن به چهار کمیته جداگانه، به بحث و بررسی چهار موضوع تعدیلات در قانون اساسی، ارتش، شبه نظامیان و توسعه مشارکت سیاسی پرداخت.

"نجیب الصالحی" رئیس کمیته مامور بررسی مسئله ارتش عراق گفت که این کمیته توصیه کرده است نظامیان سابق (رژیم صدام)از طریق دادن حقوق بازنشستگی مکفی تحت پوشش قرار گیرند.

وی افزود : باید واقع گرا باشیم، ارتش سابق عراق (رژیم صدام) متشکل از یک میلیون نظامی بود و ارتش کنونی عراق نمی تواند این تعداد را در خود جای دهد، بنابراین سزاوار است تا حقوق بازنشستگی مکفی به آنها پرداخت شود.

الصالحی همچنین تشکیل یک کمیته ویژه وابسته به "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح را برای یافتن چگونگی تحت پوشش قرار دادن نظامیان سابق (رژیم صدام) پیشنهاد کرد.

وی تاکید کرد که کمیته ارتش همچنین خواهان اجرای دوباره قانون خدمت وظیفه عمومی در عراق است که پس از سقوط صدام در سال 2003میلادی لغو شد.

شرکت کنندگان در اجلاس آشتی ملی عراق همچنین انحلال شبه نظامیان مسلح و ادغام افراد آنها در بخش ها و نهادهای جامعه مدنی و پاکسازی نیروهای عراقی از عناصر مخرب وابسته به این شبه نظامیان را پیشنهاد کردند.

اجلاس آشتی ملی عراق روز گذشته با حضور بیش از 200 شخصیت عراقی در شهر بغداد آغاز بکار کرده بود.