تاکنون ۲۴۰ دانش فنی کشاورزی تجاری سازی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسکندر زند در مراسم امضای قرارداد و واگذاری دانش فنی تولید شش رقم بذر و تفاهم نامه همکاری تولید ماشین آلات کشاورزی با بخش خصوصی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ دانش فنی در تولید انواع بذر در سازمان تحقیقات وجود دارد افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است سالانه ۵۰ دستاورد علمی و دانش فنی تولید بذر به بخش خصوصی واگذار شود.

وی گفت: دانش فنی تولید بذر پنبه، ذرت، غلات، دانه های روغنی و انواع حبوبات نیز در حال واگذاری به بخش خصوصی است.

رئیس موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین از واگذاری دانش فنی تولید واکسن به بخش خصوصی خبرداد و افزود: علاوه بر این دانش فنی تولید در بخش باغبانی، دام و طیور، زنبور عسل، نوغان داری و پرورش انواع آبزیان نیز به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

هفت تفاهم نامه و قرارداد واگذاری دانش فنی کشاورزی با بخش خصوصی امضا شد

براساس این گزارش، در مراسم فوق، هفت تفاهم نامه و قرارداد انتقال دانش فنی تولید انواع بذر و تولید ماشین آلات کشاورزی با بخش خصوصی امضا شد.

در این مراسم دانش فنی تولید انواع بذر و ماشین آلات کشاورزی با هدف کاهش وابستگی و واردات ادوات کشاورزی، کاهش هزینه های تولید محصول، حفظ و جلوگیری از تخریب منابع تولید، افزایش بهره وری آب و افزایش درآمد کشاورزان به بخش خصوصی واگذار و تجاری سازی شد.

بنابراین گزارش امتیاز تکثیر و تولید بذر جدید نخود با نام سعید به مدت پنج سال به بخش خصوصی واگذار شد. رقم نخود سعید ویژه مناطق مرتفع، سردسیر و دیم کشور است و مهمترین مزیت این بذر کشت محصول در فصل پاییز است.

همچنین تولید بذر سویا رقم ساری نیز به مدت ده سال به شرکت خصوصی واگذار شد، از ویژگیهای بذر سویای ساری تولید چهار تن سویا در هر هکتار است که در مقایسه با بذرهای مشابه حدود هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار افزایش تولید دارد رقم سویای ساری در مقابل بیماری خوابیدگی و ریزش مقاوم است و در استان های گلستان و مازندران قابل کشت است.

در این مراسم همچنین تولید بذر لوبیا چیتی با نام رقم صالح نیز برای مدت ده سال به بخش خصوصی واگذار شد که این رقم نیز متوسط عملکرد تولید بالایی دارد به طوری که در هر هکتار دو هزار و ۵۸۰ کیلوگرم لوبیا چیتی برداشت می شود و در مقایسه با میانگین تولید این محصول در کشور ۳۱۰ کیلوگرم بیشتر است. همچنین در مراسم مذکور بذر سویا رقم ویلیامز، بذر خربزه رقم درگزی و رقم خاتونی نیز به شرکت های دانش بنیان واگذار شد.