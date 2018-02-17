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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

ارتش اردن اعلام کرد؛

عملیات انتقال تروریست به خاک اردن از مرز سوریه و عراق خنثی شد

عملیات انتقال تروریست به خاک اردن از مرز سوریه و عراق خنثی شد

ارتش اردن اعلام کرد که یک عملیات برای انتقال تروریست و تجهیزات نظامی به اردن از مرز سوریه و عراق را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، ارتش اردن اعلام کرد که یک عملیات انتقال تروریست و اسلحه از مرز سوریه و عراق به اردن را خنثی کرده است.

یک منبع مسئول وابسته به فرماندهی نیروهای مسلح اردن اعلام کرده که ارتش این کشور بعد از تلاش اطلاعاتی و پیگیری های مداوم موفق شده تا این عملیات را شناسایی و خنثی کند.

ارتش اردن اعلام کرده که عناصر تروریستی با استفاده از خطوط انتقال نفت قدیمی تلاش کرده بودند تا سلاح و مواد مخدر جا به جا کنند که با شناسایی آنها کانال های زیر زمینی که تروریست ها ایجاد کرده بودند هم منهدم شده است.

ارتش اردن اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور با طرح و برنامه های گروهک های تروریستی که به دنبال نا امن کردن اردن هستند مقابله خواهد کرد.

کد مطلب 4229947

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