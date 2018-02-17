ورزشکاران بوشهری مسابقات ووشو استان را تحریم کردند

طالب حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه از بدو ورود مهدی میرزایی مسئول کمیته مسابقات ووشو استان بوشهر اکثریت پیشکسوتان، نائب رئیس، دبیر هیئت استان، کمیته داوران، کمیته مسابقات یا بدلایلی استعفاء و یا اخراج شده اند به همین دلیل ورزشکاران رغبت کمتری جهت حضور در مسابقات پیدامی کنند که به ناچار از ورزشکاران غیر بومی استفاده می ‌شود.

حاتمی افزود: انتخابی استان در سال دو بار برگزار می‌شود و از ورزشکاران ما ورودی دریافت می کنند در صورتی که در مسابقات انتخابی تیم ملی، فدراسیون هیچگونه هزینه ای از ما دریافت نمی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه چندین دوره است که کمیته داوران این هیئت از استان فارس است و این موضوع انگیزه داوران ووشو استان را در رقابت‌ها پایین می‌آورد.

حاتمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این شهرستان چندین دوره مسابقات برگزار شد ولی مسئول کمیته مسابقات حضور پیدا نکردند و بیشتر به سبک خودشان اهمیت می دهند و کلا نظارتی نیست.

وی تصریح کرد: در مسابقات کشوری سبک چانگ چوان که اخیرا برگزار شد کمیته مسابقات اسامی قهرمانان را اعلام نکردند به این دلیل که اکثریت غیربومی بوده و در قالب تیم بوشهر شرکت کردند.

حاتمی اضافه کرد: از حاجیانی رئیس هیئت ووشو استان انتظار داریم دراین خصوص تدابیری اندیشده و پیشکسوتان را به این هیئت دعوت کنند که دیگر شاهد این بی عدالتی ها در کمیته مسابقات نباشیم.

