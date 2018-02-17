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۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

مسئول کمیته فنی ووشو شهرستان جم:

ورزشکاران بوشهری مسابقات ووشو استان را تحریم کردند

ورزشکاران بوشهری مسابقات ووشو استان را تحریم کردند

بوشهر- مسئول کمیته فنی ووشو شهرستان جم گفت: به دلیل سیاست های مسئول برگزاری مسابقات ووشو استان در پذیرش ورزشکاران غیر بومی در این دوره از مسابقات اکثر ورزشکاران بوشهر استقبال نکردند.

طالب حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه از بدو ورود مهدی میرزایی مسئول کمیته مسابقات ووشو استان بوشهر اکثریت پیشکسوتان، نائب رئیس، دبیر هیئت استان، کمیته داوران، کمیته مسابقات یا بدلایلی استعفاء و یا اخراج شده اند به همین دلیل ورزشکاران رغبت کمتری جهت حضور در مسابقات پیدامی کنند که به ناچار از ورزشکاران غیر بومی استفاده می ‌شود.

حاتمی افزود: انتخابی استان در سال دو بار برگزار می‌شود و از ورزشکاران ما ورودی دریافت می کنند در صورتی که در مسابقات انتخابی تیم ملی، فدراسیون هیچگونه هزینه ای از ما دریافت نمی کند.

وی ادامه داد: متاسفانه چندین دوره است که کمیته داوران این هیئت از استان فارس است و این موضوع انگیزه داوران ووشو استان را در رقابت‌ها پایین می‌آورد.

حاتمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در این شهرستان چندین دوره مسابقات برگزار شد ولی مسئول کمیته مسابقات حضور پیدا نکردند و بیشتر به سبک خودشان اهمیت می دهند و کلا نظارتی نیست.

وی تصریح کرد: در مسابقات کشوری سبک چانگ چوان که اخیرا برگزار شد کمیته مسابقات اسامی قهرمانان را اعلام نکردند به این دلیل که اکثریت غیربومی بوده و در قالب تیم بوشهر شرکت کردند.

حاتمی اضافه کرد: از حاجیانی رئیس هیئت ووشو استان انتظار داریم دراین خصوص تدابیری اندیشده و پیشکسوتان را به این هیئت دعوت کنند که دیگر شاهد این بی عدالتی ها در کمیته مسابقات نباشیم.
 

کد مطلب 4229949

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